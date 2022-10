Formule 1

F1 : Après son incroyable saison, Verstappen fait de grosses confidences

Publié le 11 octobre 2022 à 04h35

Pierrick Levallet

Très compétitif cette saison, Max Verstappen a finalement été sacré champion du monde ce dimanche après sa victoire au Grand Prix du Japon. Maintenant que sa saison est terminée, alors qu’il reste encore quelques courses à disputer, le pilote de Red Bull en a profité pour faire le bilan de sa saison.

Large leader du classement des pilotes depuis quelques mois maintenant, Max Verstappen a enfin été sacré champion du monde ce dimanche après sa victoire au Grand Prix du Japon. Le Néerlandais a réalisé une excellente prestation sur la piste de Suzuka et a donc obtenu son deuxième titre consécutif. L’occasion pour lui de faire le bilan de sa saison.

Verstappen a adoré le GP de Belgique

Pour le pilote de Red Bull, le Grand Prix de Belgique a très certainement été le moment fort de son année 2022 au vu de sa domination sur le circuit de Spa-Francorchamps. « Le moment fort de ma saison ? Je dois parler du week-end à Spa. Parce que je pense que c’était juste une domination totale, oui, ces genres de week-ends, ils se produisent très rarement comme ça. Et surtout quand je suis rentré à la maison ce soir-là, vous savez, vous commencez à réfléchir un peu sur le week-end. Tu réalises que c’était, ouais, assez fou et assez spécial » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Les abandons lui ont miné le moral

Max Verstappen s’est également prononcé sur les pires moments de sa saison. Et le Néerlandais avoue avoir été miné par les abandons du début de saison : « Les plus mauvais moments ont été au début de la saison avec les abandons, parce que même si vous avez une mauvaise course, vous devez toujours marquer des points. Et l’abandon est la pire chose qui puisse arriver. »

Le GP de France comme tournant de la saison de Verstappen ?