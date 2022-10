Formule 1

F1 : L'incroyable évolution de Verstappen pour décrocher son deuxième titre de champion du monde

Publié le 12 octobre 2022 à 12h35

Dimanche dernier à Suzuka pour le Grand Prix du Japon, Max Verstappen a décroché son deuxième titre de champion du monde consécutif. Connu pour son agressivité parfois excessive à ses débuts et même la saison dernière, le Néerlandais a mûri dans son pilotage cette année. Une évolution qui découle notamment des difficultés rencontrées lors des premières courses, qui lui ont permis d’être plus réfléchi et de prendre moins de risques.

Forcément favoris pour le titre de champion du monde après son premier sacre l’année dernière, tout n’a pas été parfait pour Max Verstappen cette saison. Ferrari et Charles Leclerc ont démarré sur les chapeaux de roue et le Monégasque comptait 71 points après le troisième Grand Prix de la saison. Le Néerlandais de son côté en était déjà à deux abandons, à Bahreïn et Melbourne, et n’avait amassé que 25 points, obtenus lors de sa victoire en Arabie Saoudite.

« Nous étions sonnés »

« Nous étions sonnés. Et nous savions aussi que nous devions solutionner ça rapidement. Pour être honnête, ça allait, ce n'était pas comme si nous étions démoralisés. Tout le monde était en mode : C'est une longue saison, beaucoup de choses peuvent arriver », a déclaré Max Verstappen dimanche, des propos relayés par Eurosport . Une fois les problèmes de fiabilité résolus, le pilote Red Bull a enchaîné trois victoires consécutives à Imola, Miami et Montmelo. À ses débuts, l’agressivité de Max Verstappen lui a parfois valu de s’attirer les foudres de ses adversaires. Cela était encore le cas la saison dernière, à la suite de plusieurs accrochages avec Lewis Hamilton, notamment à Monza où les deux pilotes avaient été contraints d’abandonner.

L’agressivité remplacée par la patience

Mais la donne est différente cette année. Plutôt que de se battre coûte que coûte pour conserver sa place sur la piste, le Néerlandais n’a pas hésité à s’effacer par moment. 10e puis 14e après les qualifications à Budapest et à Spa-Francorchamps, il avouait que « c’est difficile de doubler ici et se faire un chemin dans le trafic, donc nous devons être patients . » Une patience récompensée, puisqu’il remportera finalement ces deux Grand Prix. Des performances notables, car il n’avait jamais gagné une course en partant au-delà de la quatrième position sur la grille avant cela.

« Max est bien plus mûr »

Alors qu’il avait la possibilité d’être sacré champion du monde dès le GP de Singapour, Max Verstappen ne panique pas. Huitième au départ, il finira la course à la septième position, encore une fois sans prendre de risques inutiles. Une patience récompensée le week-end dernier au Japon, où il a décroché son deuxième titre. « Max est bien plus mûr. C’est un gros step. Je ne pense pas que ce soit la fin de ce que nous avons vu de ses performances », a confié Helmut Marko à son sujet.

