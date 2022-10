Formule 1

F1 : Sacré champion du monde, Verstappen annonce déjà la couleur pour 2023

Publié le 12 octobre 2022 à 08h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au terme d’une saison dominée de bout en bout, Max Verstappen a obtenu son deuxième titre de champion du monde. Une joie immense pour le Néerlandais, un an après son sacre obtenu au bout du suspens face à Lewis Hamilton. S’il ne pense pas encore à 2023, le pilote RedBull assure que tout le monde est déjà motivé.

C’est dans la confusion totale que Max Verstappen a obtenu son deuxième titre de champion du monde. Vainqueur du Grand Prix du Japon, le Néerlandais pensait devoir attendre la semaine prochaine pour être sacré. Finalement, Charles Leclerc lui a rendu service en coupant dans le dernier virage, une erreur qui lui a coûté la deuxième place et qui a offert le titre de champion du monde à Max Verstappen.

Verstappen savoure son deuxième titre

« C’est fou, des émotions variées. D’abord j’ai gagné la course, puis le championnat, c’était une année incroyable. Je ne pensais pas que ça arriverait après l’an dernier où l’on s’était battu jusqu’à la fin, ni que l’on aurait une si bonne voiture cette anné e », reconnaissait Max Verstappen après l’obtention de son deuxième titre de champion du monde. Mais à peine sacré, le pilote RedBull est déjà interpellé sur la saison qui arrive.

📽️ Verstappen : "Je pense qu’ils ont merdé, il me reste un point à aller chercher !" 😭Pérez : "Le mieux serait que tu gagnes (le championnat) à Austin, pas ici. On aurait une meilleure fête à Austin !" 😅L'incompréhension après le GP du Japon mdr#F1pic.twitter.com/iEimeT8Z8X — Alexandre Khaldi (@Alex_Racing1) October 11, 2022

« Tout le monde est très motivé »