Formule 1

F1 : Encore affamé, Hamilton prend une grande décision pour son avenir

Publié le 11 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

Alors que son contrat avec Mercedes prendra fin à l'issue de la saison 2023, Lewis Hamilton se voit bien continuer en Formule 1. Pour le Britannique, il n'est pas question de parler de retraite. Il se sent bien physiquement et a encore de gros objectifs en tête, comme celui de remporter un huitième titre de champion du monde.

Cette saison, Lewis Hamilton n'a pas pu se mêler à la bataille pour le titre de champion du monde, laissant ainsi filer Max Verstappen vers un second sacre consécutif. De plus, le pilote Mercedes n'a toujours pas emporté le moindre Grand Prix, une première depuis ses débuts en Formule 1. A 37 ans, son corps est encore en capacité de répondre aux exigences de la F1 et pourrait lui permettre d'aller au-delà de la fin de son contrat, en 2023. En tout cas, c'est ce que souhaite Hamilton, encore affamé.

F1 - GP du Japon : Hamilton, Russell…La grande frustration de Mercedes https://t.co/SOmYpKQWHS pic.twitter.com/J6IZunRw2n — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

«Je n'ai pas l'intention de quitter la F1 prochainement»

L'une des principales raisons qui poussent Lewis Hamilton à poursuivre sa carrière est le record de titres de champion du monde qu'il a en ligne de mire. En effet, avec 7 sacres, il partage la tête de ce classement tout sauf anecdotique avec Michael Schumacher. Un 8ème titre pourrait clore les débats sur le sujet du GOAT. Dans des propos relayés par L'Equipe , Lewis Hamilton a clairement ouvert la porte à une prolongation de son contrat avec Mercedes : « Mon objectif est de rester plus longtemps. Mais la durée n'est pas encore gravée dans le marbre. Je me sens bien, j'aime toujours ce que je fais. Et nous avons encore beaucoup à faire, beaucoup à accomplir ensemble. Donc je n'ai pas l'intention de quitter la F1 prochainement. »

«Il y a encore beaucoup à faire dans ce sport»