Formule 1

F1 - GP du Japon : Hamilton, Russell…La grande frustration de Mercedes

Publié le 10 octobre 2022 à 14h35

Arnaud De Kanel

Sur le circuit de Suzuka, l'écurie Mercedes a une nouvelle fois été impuissante face à la démonstration de Red Bull et Max Verstappen qui en a profité pour remporter le titre de champion du monde. Avec la 5ème place de Lewis Hamilton et la 8ème de George Russell, l'écurie allemande est très déçue.

A l'instar de l'ensemble des écuries du paddock, Mercedes a été spectateur lors du coup de force de Red Bull et Max Verstappen. De plus, les Flèches d'Argent n'ont pas réussi à monter sur le podium et se sont contentées de la 5ème place de Lewis Hamilton et de la décevante 8ème position de George Russell. Andrew Shovlin, directeur de la performance au sein de l'écurie, déplore ce week-end en terre japonaise.

« La course était frustrante »

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto, l'ingénieur Mercedes a dressé le bilan de ce week-end de course : « Notre weekend était compliqué dans l’ensemble, mais la course était frustrante. Le rythme de la voiture était bon, mais nous étions bloqués derrière des voitures qu’il était impossible de dépasser sans l’aide du DRS. Les conditions étaient délicates, mais c’est bien que nous ayons pu reprendre la piste et offrir du spectacle aux fans. »

« Il ne pouvait pas le dépasser »

Lewis Hamilton n'a pas réussi à dépasser Esteban Ocon malgré plusieurs tentatives. De plus, les arrêts au stand de Mercedes n'ont pas été fructueux. « Il y avait qu’une seule décision à prendre en course, à savoir rentrer au meilleur moment pour chausser les pneus intermédiaires. Il semblait que le mieux était de le faire juste après la voiture de sécurité, ce qui est surprenant compte tenu de la quantité d’eau qu’il y avait sur le circuit. Nous décidions de faire rentrer nos deux voitures en même temps et cela faisait perdre du temps à George, qui perdait des places et une chance d’obtenir un meilleur résultat. Ceci étant dit, la course de Lewis, bloqué derrière Esteban Ocon, était frustrante. Il était rapide mais ne trouvait pas le moyen de le dépasser en raison de notre manque en termes de vitesse de pointe » a constaté Andrew Shovlin.

« Nous avons donc beaucoup de choses à améliorer »