PSG : Une occasion en or pour relancer le projet QSI ?

Axel Cornic

Arrivé en 2022, Luis Campos n’est pas vraiment certain de s’inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain, surtout avec le possible départ de Kylian Mbappé. Les propriétaires pourraient ainsi se tourner vers d’autres personnes pour piloter le projet parisien et comme par le passé, la solution pourrait bien venir d’Italie.

Le départ de Kylian Mbappé pourrait faire beaucoup plus de victimes que prévu. C’est en effet tout un projet qui pourrait se métamorphoser et des têtes devraient tomber au PSG, comme celle de Luis Campos.

Déjà la fin pour Campos ?

Le Portugais avait en effet en grande partie rejoint le PSG pour ses liens étroits avec le clan Mbappé. Son éventuel départ serait donc un échec directement amputé à Luis Campos, qui pourrait donc être poussé vers la sortie dans un avenir proche... laissant donc une place libre à Paris !

Maldini pas contre une expérience à l’étranger