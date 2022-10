Formule 1

F1 : Avant son départ, Ricciardo dresse un terrible constat sur son échec avec McLaren

Publié le 16 octobre 2022 à 18h35

La rédaction

Alors que Daniel Ricciardo s’apprête à quitter McLaren à l’issue de la saison, le pilote ne gardera pas de bons souvenirs avec l’écurie britannique. Après ce passage raté, l’Australien s’est entretenu pour The Race pour expliquer cet échec. Il évoque notamment le manque de confiance en lui, mais aussi les difficultés à conduire la monoplace.

Daniel Ricciardo vit actuellement ses derniers moments avec McLaren. L’ancien pilote de RedBull n’aura pas réalisé ses meilleures performances avec l’écurie britannique. Dans un entretien pour The Race , l’Australien s’est exprimé sur ce passage raté.

«Plus vous vous grattez la tête, plus la confiance de tout le monde diminue»

Alors que Daniel Ricciardo a clairement raté son passage chez McLaren, le pilote a avoué dans un entretien pour The Race que son manque de confiance a joué un rôle important sur cet échec : « Je ne me compare pas à Vettel mais dans une autre phrase, quand il avait cette confiance avec la voiture, il gagnait... c’est un pilote qui, quand il se sent à l’aise avec la voiture, va put… de dominer le monde. De mon côté aussi, vous me donnez une voiture pour gagner et je vais gagner ! Et puis, plus vous vous grattez la tête, plus la confiance de tout le monde diminue et plus vous commencez à manquer d’options. »

«Chaque week-end, c’était comme un obstacle imprévu»

Le pilote australien a notamment avoué avoir eu beaucoup de mal à s’adapter à la monoplace proposée par McLaren : « On apprenait quelque chose le week-end et on faisait un pas en avant, mais c’était sans fin. Car ensuite, il y avait une autre étape à franchir, ou une nouvelle découverte. C’est comme si nous avions progressé depuis le week-end précédent, mais "oh, maintenant il y a un autre obstacle". Et presque chaque week-end, c’était comme un obstacle imprévu. »

«C’est comme si je prenais le virage en cinq étapes»