Formule 1

F1 : Frustré, Lewis Hamilton affiche une certitude pour 2023

Publié le 18 octobre 2022 à 18h35

Arthur Montagne

Après s'être battu pour le titre pendant huit saisons de suite, Lewis Hamilton s'est rappelé ce qu'était la vie dans le milieu de peloton à tenter de se battre pour des gros points. Néanmoins, le Britannique est persuadé qu'en 2023 Mercedes produira une monoplace capable de lui apporter un huitième sacre mondial.

Il était annoncé que la nouvelle réglementation technique en Formule 1 allait bouleverser la hiérarchie. Néanmoins, Mercedes ne devait pas s'attendre à une telle différence. Et pour cause, non seulement l'écurie à la marque allemande n'a plus la meilleure monoplace pour la première fois depuis 2014, mais surtout, deux équipes la devance assez nettement dans la hiérarchie à savoir Red Bull et Ferrari. Bien que Mercedes ait redressé la barre durant la saison, il n'a jamais été possible pour Lewis Hamilton de rivaliser pour le titre. Là aussi c'est une première pour le Britannique qui avait toujours pris part à la bataille pour le titre de champion du monde depuis 2014, le remportant six fois lors des huit dernières saisons. D'ailleurs, il est fort probable que Lewis Hamilton, pour la première fois de sa carrière, ne remporte pas la moindre course cette saison. Pas de quoi déstabiliser le Britannique qui se projette sur 2023 en motivant ses troupes.

«Ils savent comment construire une voiture permettant de lutter pour le championnat du monde»

« C’est sûr que je dois essayer de continuer à faire remonter tout le monde, m’assurer que nous ne négligions rien pour que l’année prochaine, que nous arrivions et que nous puissions nous battre pour les positions pour lesquelles nous méritons de nous battre. Je pense que ce que nous devons toujours nous rappeler, c’est que c’est une équipe, il y a des gens dans cette équipe qui sont là depuis plus de 20 ans et qui ont remporté huit titres depuis que je suis ici, et plus avant. Ils savent comment construire une voiture permettant de lutter pour le championnat du monde. Pour moi, l’objectif est juste essayer de les soutenir de la meilleure façon possible », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'en rajouter une couche.

«Je n’ai aucun doute sur le fait que nous aurons une meilleure voiture»