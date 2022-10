Formule 1

F1 : Après la polémique Red Bull, McLaren met la pression à la FIA

Publié le 17 octobre 2022 à 22h35 - mis à jour le 17 octobre 2022 à 22h37

Pierrick Levallet

Reconnu coupable d’avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021, l’écurie Red Bull ne sait pas encore si elle sera sanctionnée. Toutefois, McLaren estime que l’équipe autrichienne doit être pénalisée pour cette violation. Zak Brown, le patron de l’écurie britannique, n’a d’ailleurs pas manqué d’interpeller la FIA à ce sujet en suggérant quelques idées.

Alors que Red Bull était en train de fêter le nouveau sacre de Max Verstappen, une terrible nouvelle est tombée pour l’écurie autrichienne. En effet, l’équipe du pilote néerlandais a été reconnue coupable d’avoir dépassé le plafond budgétaire fixé à 145M€ lors de la saison 2021. Les sanctions, s’il doit y en avoir, demeurent encore inconnues. Mais McLaren a suggéré quelques idées à la FIA.

«Toute équipe ayant dépensé trop d'argent a obtenu un avantage déloyal»

En effet, Zak Brown, le patron de l’écurie britannique n’a pas manqué d’envoyer une lettre au président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, et au président de la F1, Stefano Domenicali. « Le dépassement de budget, et les potentielles infractions administratives, constituent une triche offrant un avantage significatif à travers les règlements technique, sportif et financier. Pour faire court, toute équipe ayant dépensé trop d'argent a obtenu un avantage déloyal à la fois pour le développement de la monoplace de la saison en cours mais aussi de l'année suivante » peut-on y lire, dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Il faut clairement une sanction sportive»

Zak Brown a ensuite poursuivi : « La FIA a mené un processus extrêmement approfondi, collaboratif et ouvert. Nous avons même eu droit à une répétition générale d'un an, avec la possibilité de demander des éclaircissements si jamais certains détails n'étaient pas clairs. Il n'y a donc aucune raison pour qu'une équipe se dise surprise aujourd'hui. Nous ne pensons pas que seule une sanction financière soit une sanction appropriée pour un dépassement de budget ou un manquement grave à la procédure ; il faut clairement une sanction sportive dans ces cas-là, comme déterminé par la FIA. »

Plusieurs pénalités possibles