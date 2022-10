Formule 1

F1 : La décision retentissante de Ricciardo sur son avenir

Publié le 20 octobre 2022 à 16h35

Thomas Bourseau

Daniel Ricciardo n’a nullement l’intention de poursuivre sur sa lancée actuelle en Formule 1 et a donc décidé de se retirer la saison prochaine. Pour mieux revenir ? Rien n’est moins sûr et il se pourrait que les quatre prochains Grand Prix soient les derniers de la carrière du pilote australien que ce soit chez McLaren ou ailleurs.

Du haut de ses 33 ans, Daniel Ricciardo va faire un break avec la Formule 1. En effet, le pilote australien va quitter McLaren après seulement deux saisons de collaboration. L’écurie britannique va remplacé Ricciardo par Oscar Piastri au terme des championnats du monde en novembre prochain. Après un départ surprise de Red Bull pour Renault, puis pour McLaren, Ricciardo aurait pu chercher à rebondir ailleurs en quête de nouveaux horizons. Cependant, l’Australien a pris une tout autre décision.

«Je ne veux pas risquer de me mettre dans une position où je serais au fond du trou»

Ces dernières heures, Nextgen-auto a relayé l’énorme témoignage de Daniel Ricciardo quant à son avenir et de sa décision de se retirer momentanément du monde de la Formule 1 au vu des incertitudes autour des performances des monoplaces des différentes écuries la saison prochaine. « C’est là que c’est un sentiment personnel. Ce n’est toujours pas aussi simple que ça en a l’air de l’extérieur. Et vous devez faire la part des choses. Je sais ce que c’est de courir à l’avant, puis de courir au milieu du peloton. (…) Et il n’y a aucune garantie de savoir l’année prochaine, quelle équipe va se battre pour quelle position, mais à ce stade, et je sais que c’est un risque, et je veux un peu plus de certitude. J’ai traversé une vraie galère pendant les 18 derniers mois. Et je ne veux pas risquer de me mettre dans une position où je serais au fond du trou et où je me demanderais ce que je fais encore ici. Je ne veux pas en vouloir à ce sport, d’une certaine manière. Je l’aime un peu trop ».

Ricciardo ne ferme pas la porte à une retraite définitive