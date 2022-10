Formule 1

F1 : Verstappen champion du monde, Ricciardo avait tout vu

Publié le 19 octobre 2022 à 04h35

Arnaud De Kanel

Daniel Ricciardo connait bien Max Verstappen qu'il a côtoyé chez Red Bull de 2016 à 2018. Le Néerlandais a de nouveau remporté le titre de champion du monde, pour la deuxième année consécutive, et tout cela était prévisible selon son ancien coéquipier qui estime que le déclic est venu lors de sa dernière année chez Red Bull.

Après son premier sacre acquis en 2021, Max Verstappen a récidivé cette saison en s'offrant une deuxième couronne de suite. Pourtant, rien ne se passait comme prévu au début de sa carrière. Lorsqu'il était aux côtés de Daniel Ricciardo à ses grands débuts chez Red Bull, il finissait souvent dans le mur. Mais l'Australien sait quand le déclic est venu dans la tête du Néerlandais et c'est grâce à cela qu'il est devenu double champion du monde.

« Il avait comme une prise de conscience »

En 2018, Daniel Ricciardo vivait sa dernière saison en tant que coéquipier de Max Verstappen. Pour lui, cette saison a été celle de la prise de conscience du Néerlandais. Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , il confie : « Je pense qu’il a clairement franchi une étape durant la dernière saison où nous étions coéquipiers en 2018. Lors des cinq ou six premières courses de l’année, il était souvent dans le mur et connaissait beaucoup d’accidents, principalement en raison de ses propres erreurs. Puis au cours de cette année-là, il avait comme une prise de conscience et passait un cap en termes de maturité, ce qui était assez normal puisque nous passons tous par là. Je dirais que c’est à la mi-saison de cette année-là qu’il devenait un pilote plus complet. »

« Je ne suis pas surpris qu’il se retrouve dans une telle position »