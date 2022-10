Formule 1

F1 - GP d'Austin : Hamilton, Russell... L'énorme annonce de Mercedes

Publié le 18 octobre 2022 à 20h35

Arnaud De Kanel

Cette saison, Mercedes n'a toujours pas remporté le moindre Grand Prix en Formule 1. Une anomalie que souhaite résoudre l'écurie de Lewis Hamilton le plus vite possible. Ainsi, le patron Toto Wolff a annoncé des grands changements sur la monoplace allemande dès le Grand Prix des Etats-Unis qui se tiendra ce week-end.

Après une tournée asiatique mitigée, Mercedes est déjà focalisée sur la prochaine échéance de ce week-end à Austin. En panne de résultats, les Flèches d'Argent veulent se mettre à rêver de jouer les premiers rôles aux Etats-Unis. Toto Wolff a d'ailleurs annoncé un gros changement sur les monoplaces de George Russell et Lewis Hamilton pour ce Grand Prix.

«Nous voulons terminer cette saison en force»

Mercedes veut se servir de cette fin de saison pour bien préparer la prochaine. Cela passera forcément par un bon résultat à Austin. « Le doublé de courses à Singapour et au Japon a été frustrant pour l’équipe, car nous ne nous sommes pas mis en bonne position en piste, plus en avant, pour maximiser le rythme de course de la voiture. Nous voulons terminer cette saison en force et les résultats des deux dernières courses ne font que nous rendre plus déterminés à le faire. Nous devons utiliser le temps de piste limité disponible pour avancer à grands pas pour cette saison et générer autant d’apprentissage que possible dans la course au développement pour 2023 - ces deux objectifs sont identiques » a confié Toto Wolff dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . L'Autrichien a hâte de concourir à Austin.

«Notre dernière évolution de l’année sera apportée à Austin»