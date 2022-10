Formule 1

F1 : Pas encore parti, il annonce déjà la couleur pour son retour

Publié le 24 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Après deux saisons très compliquées chez McLaren où il n'aura pas retrouvé son niveau affiché chez Red Bull, Daniel Ricciardo n'aura pas de monoplace l'année prochaine. L'écurie britannique a décidé de le remplacer par Oscar Piastri, après des discussions tourmentées avec Alpine. Pour autant, Ricciardo ne ferme pas la porte à un retour en 2024.

Avec la retraite de Sebastian Vettel, un autre sourire légendaire de la Formule 1 ne sera pas présent dans les paddocks en 2023. En effet, bien loin des résultats à laquelle son écurie McLaren s'attendait, Daniel Ricciardo n'a pas été reconduit pour l'année 2023 où il sera remplacé par Oscar Piastri. Bien que des baquets soient libres chez Haas et Williams, l'Australien n'y candidate pas et attend sagement 2024.

«J’aimerais une pause»

McLaren n'en veut plus mais le profil de Daniel Ricciardo intéresse encore les écuries. Malgré les opportunités qui se sont offertes à lui, l'Australien préfère prendre une année sabbatique pour mieux revenir en 2024. « C’est quelque chose que j’ai évalué depuis la pause estivale. Je voulais y penser quelques courses et plus le temps passe, plus je sens que c’est ce dont j’ai besoin. Mais ce sont aussi les opportunités... il n’y a pas vraiment d’opportunités pour l’année prochaine ! En partie, j’aimerais une pause dont j’ai besoin pour me réinitialiser un peu, et en partie, je pense que d’autres opportunités peuvent arriver en 2024. »

«Mon intention est de piloter en 2024»