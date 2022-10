Formule 1

F1 : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Red Bull ? La réponse

Publié le 23 octobre 2022 à 14h35

Arnaud De Kanel

La Formule 1 pleure depuis samedi le décès du fondateur de Red Bull Dietrich Mateschitz. L'homme d'affaires autrichien avait racheté Jaguar pour réaliser son rêve et faire de sa marque une écurie de Formule 1. Depuis 2005, son succès est retentissant et l'avenir de l'équipe autrichienne ne serait pas menacé. En effet, l'une des dernières volontés de Dietrich Mateschitz était de poursuivre l'engagement en F1.

La mémoire de Dietrich Mateschitz ne cesse d'être saluée depuis l'annonce de son décès. Le milliardaire autrichien a énormément contribué pour le développement du sport en général. Entre autres, il a donné sa chance à Sebastian Vettel ou Max Verstappen, deux champions du monde. Mais alors qu'il détenait à la fois l'écurie Red Bull et AlphaTauri, personne ne savait si ses héritiers comptaient rester dans le paddock. Or, sa dernière volonté était claire et il avait réaffirmé le souhait de voir Red Bull continuer en F1.

«Je suis sous le choc de cette nouvelle»

Bras droit du regretté Mateschitz, Helmut Marko a tenu à lui rendre hommage. « Je suis sous le choc de cette nouvelle. C’était quelqu’un de très spécial qui a toujours réussi à faire ce que les autres ne pensaient même pas possible. Je ne me sens pas capable de partager mes souvenirs de lui en ce moment. C’est vraiment une mauvaise nouvelle et je veux y penser d’abord avant d’en parler davantage. Nous savions que Didi avait un problème de santé très grave. Mais, maintenant que c’est arrivé, c’est incompréhensible pour nous tous qu’une si grande personnalité ait dû nous quitter si tôt » a-t-il salué dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Red Bull va continuer en F1»