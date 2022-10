Formule 1

F1 : L'incroyable prédiction d'Alonso sur le futur de Verstappen

Publié le 23 octobre 2022 à 10h35

Arnaud De Kanel

Avec sa victoire lors du Grand Prix du Japon, Max Verstappen s'est assuré de soulever le trophée de champion du monde à l'issue de la saison. Mais le Néerlandais ne s'est pas contenté de cela puisqu'il a signé sa 32ème victoire en carrière, égalant Fernando Alonso. D'ailleurs, le pilote Alpine lui prédit un très bel avenir, à une seule condition.

Les courses se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen qui enchaine les succès. Au Japon, le pilote Red Bull a triomphé pour la 12ème fois de la saison, la 32ème en carrière, soit le même nombre que Fernando Alonso. Or, Max Verstappen a le champ libre pour en ajouter une 33ème et ainsi prendre ses distances avec Alonso qui estime que son homologue néerlandais peut s'affirmer comme l'un des plus grands pilotes de l'histoire.

F1 : Battu par Verstappen, Leclerc lâche ses vérités https://t.co/yXyuoxhl3S pic.twitter.com/A0TqapMh6C — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

«S’il continue ainsi et qu’il a une bonne voiture ? Alors oui»

Il y a 16 ans, Fernando Alonso remportait son second titre mondial. L'Espagnol le sait mieux que personne, Verstappen continuera à gagner s'il a une voiture compétitive. « S'il a les qualités nécessaires pour devenir un géant de Formule 1 ? S’il continue ainsi et qu’il a une bonne voiture ? Alors oui. Mais si, pour une raison ou pour une autre, Red Bull ne gagne plus dans les prochaines années, il terminera sa carrière en tant que double champion du monde » estime Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il sera libre de prendre des risques»