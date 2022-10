Formule 1

F1 : Battu par Verstappen, Leclerc lâche ses vérités

Publié le 23 octobre 2022 à 04h35

Ce n'est pas cette année que Charles Leclerc remportera son premier titre de champion du monde de Formule 1. Après un bon début de saison, le pilote monégasque a baissé de rythme et laissé la victoire à Max Verstappen. Alors que l'année touche à sa fin, la star de Ferrari est revenu sur les derniers mois écoulés et a fait un premier bilan.

La saison de Charles Leclerc a été trop irrégulière pour venir inquiéter Max Verstappen. Le pilote Red Bull a remporté son deuxième titre consécutif, terminant loin devant le pilote Ferrari. Il paie certainement les erreurs de son équipe, mais aussi les siennes comme lors du Grand Prix de France. Actuellement aux Etats-Unis, Leclerc a fait le bilan de la saison et affiche une certaine déception au moment de commenter sa rivalité avec Verstappen.

F1 - GP des États-Unis : Le programme à Austin https://t.co/KdBJucqKf0 pic.twitter.com/LNiAikdeUO — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

« Honnêtement, la lutte pour le titre m’a semblé assez courte »

« Honnêtement, la lutte pour le titre m’a semblé assez courte ! Tout avait très bien commencé. Puis nous avons eu quelques problèmes techniques lors de plusieurs Grands Prix d’affilée, quelques mauvais choix de stratégie dans certaines courses, et puis l’erreur en France. Tout cela s’est accumulé, course après course après course après course. C’était donc assez difficile de s’accrocher et puis nous sommes arrivés à la deuxième moitié de la saison où Red Bull a fait un pas en avant en termes de performance » a confié Leclerc dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

« Les moments les plus difficiles pour moi sont toujours mes propres erreurs »

Leclerc regrette aussi ses erreurs durant la saison. « Les moments les plus difficiles pour moi sont toujours mes propres erreurs parce que je suis toujours très dur avec moi-même et quand je fais une erreur, je la prends toujours plus mal que quand c’est celle d’un autre. En parlant de mes erreurs, oui, j’ai fait une erreur en France. Mais honnêtement, vous allez toujours faire une erreur dans une saison. Celle-ci a été coûteuse parce que j’étais évidemment en tête, mais ça arrive » a-t-il confié.

Leclerc doit progresser le jour J