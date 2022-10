Formule 1

F1 : Le terrible aveu de Charles Leclerc

Publié le 19 octobre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Charles Leclerc a longtemps pensé qu’il pourrait se mêler à la lutte pour le titre de champion du monde. Mais la montée en puissance de Max Verstappen, associée aux erreurs stratégiques de Ferrari et individuelles du Monégasque ont mis fin à ses espoirs. S’il se dit satisfait de cette saison, le pilote de la Scuderia reconnaît également qu’il en a parfois trop fait, à Imola et en France notamment.

Tout avait bien commencé pour Ferrari. Vainqueur de deux des trois premières courses de la saison, Charles Leclerc espérait pouvoir venir batailler avec Max Verstappen pour le titre de champion du monde. Cela a été le cas pendant un temps, même si le Néerlandais et Red Bull ont finalement pris le dessus dans leur duel avec la Scuderia. Cette dernière a été auteure de plusieurs erreurs stratégiques ayant coûté des points à ses pilotes. Le Monégasque quant à lui n’est pas exempt de tout reproche non plus.

« Donc oui, j'ai probablement été trop gourmand »

Charles Leclerc était parti à la faute, notamment à Imola et sur le circuit du Castellet. « Bien sûr, nous allons toujours parler de mes erreurs à Imola et en France, mais sur plus de 23 courses, nous en avons trop maintenant, il y aura toujours une erreur à un moment ou à un autre, et surtout quand vous êtes à la limite », a-t-il confié à RacingNews365 . « Donc oui, j'ai probablement été trop gourmand en France alors qu'il n'y avait pas besoin d'être gourmand à ce moment de la course. Peut-être aussi à Imola quand le mieux que je pouvais faire était de rester dans ma position et que j'ai voulu faire mieux . »

« Cela m'a donné beaucoup plus de choses à apprendre et à travailler »