Formule 1

F1 : L’énorme sortie du clan Verstappen sur l'avenir de Charles Leclerc

Publié le 18 octobre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

Sacré à Suzuka le 9 octobre dernier, Max Verstappen a longtemps dû faire face à la concurrence de Charles Leclerc cette saison. Mais finalement, le Monégasque a lâché prise dans la course au titre après quelques erreurs et certaines pannes avec sa Ferrari. Toutefois, le manager de Max Verstappen voit un futur champion du monde en Charles Leclerc.

Pendant une bonne partie de la saison, le titre de champion du monde se disputait entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Cependant, le Monégasque a fait quelques erreurs et subi certaines pannes avec sa Ferrari qui ont permis au Néerlandais de prendre le large. Finalement, le pilote de Red Bull a été sacré champion pour la deuxième fois de sa carrière après sa victoire au Grand Prix du Japon le 9 octobre dernier. Néanmoins, Raymond Vermeulen voit un grand potentiel en Charles Leclerc.

F1 : Max Verstappen entre déjà dans la légende https://t.co/7IdMiSlial pic.twitter.com/K85g7qjg0Y — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

«Charles est certainement aussi un futur champion du monde de Formule 1»

Invité dans le podcast F1 Nation , le manager de Max Verstappen a affirmé que Charles Leclerc avait le talent nécessaire pour être sacré champion du monde un jour : « Une grande partie des erreurs commises par les deux pilotes Ferrari sont dues au fait qu’ils semblent avoir un arrière assez lâche, c’est un peu imprévisible. Et puis, évidemment, si vous êtes déjà un peu en retrait, vous poussez un peu plus, et vous pilotez plus près de la limite, donc c’est évidemment facile de faire une erreur. C’est facile de les pointer du doigt, mais je pense que s’il a le bon package, Charles est certainement aussi un futur champion du monde de Formule 1. Il a juste besoin de la voiture qu’il lui faut pour le faire. »

Leclerc n’avait pas la voiture adéquate pour rivaliser avec Verstappen