Formule 1

F1 : Attaqué par Mercedes et Ferrari, Red Bull répond cash

Publié le 23 octobre 2022 à 00h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Red Bull est au cœur d'un scandale en Formule 1. L'écurie de Max Verstappen aurait, l'année dernière, dépassé le plafond budgétaire fixée et s'expose à des sanctions de la part de la FIA. Alors que Mercedes et Ferrari espèrent un déclassement de leur concurrent, Christian Horner est sorti de son silence et s'est prononcé sur cette affaire.

Red Bull s'est mis en difficulté tout seul en ne respectant pas le plafond budgétaire. Une violation décrite comme « mineure » puisque le déplacement n'excède pas les 5%. Mais certains concurrents comme Lewis Hamilton, membre de Mercedes, ou encore Ferrari, ont réclamé le déclassement de l'écurie. Champion du monde de Formule 1, Max Verstappen a tenu à défendre son équipe et à répondre aux détracteurs.

F1 : Après la polémique Red Bull, Hamilton réclame des sanctions https://t.co/dASu73RGgH pic.twitter.com/0ykeG9Fjof — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

« J’ai lu les réactions de nos rivaux dans la presse et toute cette hypocrisie me fait bien rire »

« J’ai lu les réactions de nos rivaux dans la presse et toute cette hypocrisie me fait bien rire. Ils appellent à des sanctions sévères principalement parce que nous nous en sortons très bien cette année ! Ils essayent de nous ralentir de toutes les manières possibles. Mais c’est aussi comme ça que la F1 fonctionne. En fin de compte, tout le monde est un peu hypocrite et cela me va. Nous devons juste nous concentrer sur notre travail » a confié Verstappen.

« J’espère que dans un proche avenir, nous aurons une résolution »

Ce samedi, le patron de Red Bull est également sorti de son silence pour mettre les choses au clair. « Nous sommes dans un processus avec la FIA. Nous espérons conclure cela bientôt. À ce moment-là, tous les faits seront mis sur la table et nous pourrons parler ouvertement sur le plafond et pourquoi nous estimons que nos coûts sont parfaitement alignés sous la limite. Nous sommes donc dans le cadre d’un processus et nous travaillons avec la FIA. Ils font leur travail, j’espère que dans un proche avenir, nous aurons une résolution » a déclaré Christian Horner dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Horner énigmatique sur l'offre de la FIA