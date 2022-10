Formule 1

F1 : Un gros clash éclate, Verstappen dézingue Mercedes et Ferrari

Publié le 22 octobre 2022 à 04h35

Red Bull est au cœur de la polémique avant le Grand Prix des Etats-Unis. L'écurie de Max Verstappen aurait dépassé le budget plafonné en 2021 et pourrait être sanctionné. Certains de ses rivaux comme Mercedes et réclament un déclassement. Champion du monde, le pilote néerlandais a tenu à leur répondre à Austin.

Red Bull survole cette saison. L'écurie pointe en tête du classement des constructeurs, loin devant Ferrari et Mercedes. Son pilote Max Verstappen a récemment été sacré champion du monde de Formule 1 pour la deuxième année consécutive. Sur le papier, tout roule pour Red Bull avant d'entamer le Grand Prix des Etats-Unis. Mais ces derniers jours, la team de Christian Horner a fait l'objet d'une grosse polémique.

Red Bull a dépassé le budget plafonné en 2021

Il y a quelques jours, la FIA a annoncé que Red Bull avait dépassé le budget plafonné la saison dernière. Il s'agit d'une infraction mineure (le dépassement est de moins de 5%), mais elle suffit à infliger une sanction à l'écurie de Max Verstappen. La liste des sanctions est large. Cela peut aller d'une simple pénalité à un déclassement du championnat. Certains pilotes comme Lewis Hamilton ont réclamé des sanctions exemplaires.

Verstappen sort du silence sur cette affaire

Actuellement à Austin aux Etats-Unis, Max Verstappen s'est penché sur cette affaire. « Rien n’a encore été confirmé, mais en tant qu’équipe nous savons à quoi nous devons faire face. Je pense que nous avons été très clairs sur ce que nous pensons être correct, c’est pourquoi les discussions sont toujours en cours » a confié le champion du monde de Formule 1. Dans un second temps, il a tenu à répondre à Mercedes et à Ferrari, qui n'hésitent pas à mettre la pression sur la FIA.

« J’ai lu les réactions de nos rivaux dans la presse et toute cette hypocrisie me fait bien rire »