Formule 1

F1 : Le terrible constat de Daniel Ricciardo

Publié le 25 octobre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Décidément, rien ne va pour Daniel Ricciardo. Alors qu’il vit ses dernières courses avec McLaren, le pilote australien a une nouvelle fois vécu un Grand Prix très compliqué le week-end dernier à Austin. 15e sur la grille de départ, il a terminé à la 16e place, en-dehors des points. Et cela n'est clairement pas simple à vivre pour Ricciardo...

Daniel Ricciardo a hâte que la saison de Formule 1 arrive à son terme. 12e au classement des pilotes avec 29 points, il compte 80 longueurs de retard sur son coéquipier, Lando Norris. Le calvaire de l’Australien s’est poursuivi le week-end dernier à Austin lors du Grand Prix des États-Unis. Parti de la 15e position, il n’a pas pu faire mieux qu’une 16e place à l’arrivée.

Gobert, Gasly... Ils sont très loin du salaire de Kylian Mbappé https://t.co/a06ns0Y6Cs pic.twitter.com/TVnbE5wtem — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

« Je ne peux pas réaliser les temps qu'il faut »

« Je ne sais pas quoi dire », a confié le pilote McLaren après la course, des propos relayés par Motorsport.com . « Honnêtement, c'est 2022, c'est une année où je suis tellement loin du rythme que je ne peux pas m'appuyer dessus, je ne peux pas attaquer, je ne peux pas réaliser les temps qu'il faut. L'inconstance des temps au tour montre aussi que ça peut vraiment être pénible, mais qu'il y ait à nouveau un si grand écart, ça reste toujours un mystère. J'aime le Texas, j'aime Austin, mais la course elle-même n'était pas agréable pour moi . »

« Dire que c'est douloureux est un euphémisme »