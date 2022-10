Formule 1

F1 : Battu par Verstappen, Hamilton annonce la couleur pour 2023

Publié le 25 octobre 2022 à 02h35

Pierrick Levallet

Cette saison, Lewis Hamilton n’a pas été en mesure de se battre pour le titre. Le Britannique a été battu à plate couture par Max Verstappen, qui a été sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Malgré tout, Lewis Hamilton ne renonce pas à son huitième titre et porte déjà son regard vers la saison prochaine.

Après une lutte acharnée face à Max Verstappen la saison dernière, Lewis Hamilton ne s’attendait certainement pas à être aussi impuissant en 2022. Mercedes a totalement manqué sa transition avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Le Britannique s’est ainsi retrouvé rapidement écarté de la course au titre. Le septuple champion du monde n’a pas même pas pu inquiéter Max Verstappen une seule fois au cours de la saison.

F1 : Après le sacre de Verstappen et Red Bull, Mercedes lâche un message fort

Hamilton promet un retour au sommet la saison prochaine

Malgré tout, Mercedes s’est amélioré au cours de l’année. Après le Grand Prix des Etats-Unis, remporté par Max Verstappen, Lewis Hamilton a félicité son écurie pour son rythme et a livré un énorme message pour la saison prochaine. « Ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est que nous avions un bon rythme, que je suis toujours là et que je sais que lorsque [Mercedes] construira la voiture [de 2023], je la porterai au sommet. Nous devons simplement continuer à travailler » a annoncé le pilote de Mercedes au micro de Sky Sports .

«Je suis vraiment fier de tout le monde»