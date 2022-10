Formule 1

F1 - GP d'Austin : Coup de tonnerre pour Alonso, Alpine hallucine

Publié le 24 octobre 2022 à 10h35

Arnaud De Kanel

Après avoir évité le pire en percutant la monoplace de Lance Stroll qui a entrainé l'envol de la sienne, Fernando Alonso a été pénalisé par la FIA suite à la réclamation de Haas. Sa monoplace n'avait plus de rétroviseur droit et l'écurie américaine a estimé cette situation dangereuse. Alpine conteste fermement et lâche un énorme coup de gueule.

Le Grand Prix des Etats-Unis a vu triompher Max Verstappen pour la 13ème fois de la saison mais a surtout été marqué par l'énorme crash impliquant Lance Stroll et Fernando Alonso. Malgré l'accident, le pilote Alpine était resté en course et avait passé la ligne en 7ème position. Mais suite à ce fait de course, le rétroviseur de sa monoplace s'était détaché quelques tours plus tard, une situation qui n'a pas plus à Haas. L'écurie américaine a porté réclamation auprès de la FIA : « Une voiture doit être dans un état sécurisé tout au long de la course. La monoplace 14 (celle d'Alonso) ne l'était pas. L'équipe Alpine en est responsable. » L'instance a statué et a infligé une pénalité de 30 secondes à Fernando Alonso, l'éjectant à la 15ème place finale. Alpine l'a mauvaise.

BWT Alpine F1 Team is disappointed to receive a post-race time penalty for Car #14 from today’s United States Grand Prix, which unfortunately means Fernando moves to outside the points-paying positions.[1/5] — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 24, 2022

«L’équipe a agi équitablement»

Cette pénalité est mal venue pour Alpine qui réalise un week-end blanc à Austin, permettant à McLaren de reprendre espoir dans la course à la 4ème place chez les constructeurs. Via un communiqué publié sur le compte Twitter de l'écurie, Alpine a réagi : « Alpine F1 Team est déçu de recevoir une pénalité de temps après la course pour la voiture numéro 14 au Grand Prix des États-Unis, ce qui signifie malheureusement que Fernando se place en dehors des points. L’équipe a agi équitablement et a estimé que la voiture restait structurellement sûre à la suite de l’incident de Fernando avec Lance Stroll au 22e tour de la course avec le rétroviseur extérieur droit se détachant du châssis à la suite de dommages accidentels causés par Stroll. »

«La réclamation n'aurait pas dû être acceptée»