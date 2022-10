Formule 1

F1 : Le clan Verstappen annonce la couleur pour son avenir chez Red Bull

Publié le 24 octobre 2022 à 04h35

Pierrick Levallet

Contrairement à la saison dernière, Max Verstappen a été nettement moins sous pression pour son titre de champion du monde. Le Néerlandais avait pris le large face à Charles Leclerc et a été sacré au Japon il y a quelques jours. Son père, Jos, s’est d’ailleurs prononcé sur ce titre. Et il prédit de belles années pour son fils par la même occasion.

Si le dénouement de la saison dernière était controversé, avec la fin du Grand Prix d’Abu Dhabi avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a survolé la F1 cette année. Un temps ennuyé par Charles Leclerc, le Néerlandais a fini par prendre le large et a été sacré champion du monde pour la deuxième fois consécutive. Le pilote de Red Bull se présente de plus en plus comme le nouveau dominateur de la F1. Jos Verstappen prédit d’ailleurs un brillant avenir pour son fils.

F1 - GP d'Austin : Sainz, Leclerc... Ferrari prévient Verstappen https://t.co/OhWnzToo9D pic.twitter.com/PRyDeTpnM5 — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

«Max pourrait connaitre cinq belles années chez Red Bull»

« La saison prochaine ? Les règles resteront en grande partie les mêmes, le peloton va donc se rapprocher et nous aurons droit à de meilleures courses. Mais le pilote le plus fort finit toujours au sommet. Si Red Bull poursuit sur cette voie, Max pourrait donc connaitre cinq belles années » a expliqué le père de Max Verstappen dans des propos rapportés par Next Gen Auto .

«La pression était devenue insupportable l’année dernière»