Formule 1

F1 : Tricherie, budget... Mercedes tacle sèchement Red Bull

Publié le 23 octobre 2022 à 18h35

Arnaud De Kanel

L'écurie Red Bull de Max Verstappen a été reconnue coupable d'avoir dépassé le plafond budgétaire mis en vigueur par la FIA. Alors que l'instance n'a toujours pas communiqué sa décision, le patron de Mercedes Toto Wolff est exaspéré du comportement de l'écurie autrichienne dans l'affaire. Il a préféré ironisé sur le sujet en se moquant ouvertement de Red Bull.

A Austin, Max Verstappen a été accueilli sous les huées du public américain qui le surnomme le tricheur, faisant référence à l'affaire du plafond budgétaire que Red Bull a dépassé. Une enfreinte au règlement qui ne passe pas non plus chez Mercedes, qui a halluciné après les déclarations de Christian Horner, le patron de Red Bull. Ce dernier révélait que les enfants de ses employés se faisaient harceler suite à cette affaire. Une victimisation sur laquelle Toto Wolff ironise.

«J’ai presque versé une larme»

Très moqueur, Toto Wolff n'a pas été tendre avec Red Bull. « La conférence de presse d'Horner ? J’ai presque versé une larme. Il fait preuve d’une sorte de psychologie inversée. La question se pose - quelle est la victime dans cette situation, encore une fois ? Je crois que ce sont les neuf autres équipes, pas celle dont nous venons de parler. Le fait est que neuf des dix équipes sont sous le plafond. Une équipe affirme l’avoir dépassé avec de prétendus problèmes qui ne seraient pas liés aux performances, mais ceux-ci s’appliquent à nous égalemen t » s'est agacé le patron de Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

«Nous aussi nous pouvons réfléchir aux repas gratuits !»