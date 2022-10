Formule 1

Brad Pitt débarque en Formule 1, son incroyable projet avec Lewis Hamilton prend forme

Publié le 22 octobre 2022 à 16h35

Depuis quelques mois, Brad Pitt prépare un film autour de la Formule 1 qu’il produira et dans lequel il interprétera un ancien pilote usé. Un projet avoisinant 140M€ auquel participe notamment Lewis Hamilton. À l’occasion du Grand Prix des États-Unis, l’acteur oscarisé était présent au Texas pour rencontrer les équipes techniques et les pilotes, et il n’a pas été déçu par l’expérience.

La Formule 1 va faire son cinéma. Alors que la série documentaire Drive to Survive cartonne sur Netflix depuis 2019 et a permis d’attirer un nouveau public, la discipline va prochainement être adaptée sur grand écran. Apple a acquis les droits d’un film sur la Formule 1 pour environ 140M€ dans lequel Brad Pitt, 58 ans, jouera le rôle d’un ancien pilote usé prêt à reprendre du service pour aider un rookie. Un projet qui a de quoi donner l’eau à la bouche alors que le traitement du sport automobile au cinéma n’a pas toujours été une franche réussite, notamment en 2001 avec l’échec du film Driven , pourtant porté par un Sylvester Stallone désireux de tourner le « Rocky » de la F1 avant de finalement se contenter de l’Indycar pour son long-métrage.

Avec Lewis Hamilton, Brad Pitt prépare son film sur la F1

Cette fois-ci, la Formule 1 est bien disposée à ouvrir ses portes à Brad Pitt et à l’équipe du film. Et les ambitions sont élevées. L’acteur, également producteur via sa société Plan B , sera entouré par le réalisateur Joseph Kosinski, qui sort d’un énorme succès avec Top Gun : Maverick , mais aussi de Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde occupe un rôle de conseiller et devrait en partie produire Formula One (titre provisoire du long-métrage) aux côtés de Brad Pitt et Jerry Bruckheimer, qui a pour sa part enchaîné les succès avec Top Gun , Bad Boys ou encore Pirate des Caraïbes .



« L’idée est de capturer ce monde de la manière la plus authentique possible, de filmer de vraies voitures dans de vraies courses et de vraiment donner au public la sensation de ce que c’est que d’être l’une de ces voitures , a dévoilé Joseph Kosinski à The Playlist . Il n’y a que 20 pilotes de F1 dans le monde, ce doit être l’un des clubs les plus exclusifs qui existent. Ce sera donc un monde amusant, un défi vraiment unique que de trouver comment faire cela. Mais il est certain que l’expérience de travailler avec Tom (Cruise) et de réaliser Top Gun va servir. »

« Être assis à côté de Brad, tout en évoquant le projet et l’intrigue, c’était une expérience épique », savoure Hamilton

« Nous écrivons encore le scénario , déclarait de son côté Lewis Hamilton à Singapour au début du mois, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . À Los Angeles, pas durant ce voyage mais lors du précédent, j’ai visité le bureau de Jerry et c’était épique d’être assis à côté de Brad, tout en évoquant le projet et l’intrigue, c’était une expérience épique. » Alors que la Formule 1 est de passage aux États-Unis ce week-end, Lewis Hamilton en a profité pour revoir Brad Pitt comme nous l’apprend The Daily Mail .



Les deux hommes se sont retrouvés dans un restaurant en plein centre-ville d’Austin au Texas pour discuter de ce projet colossal qui a fait déplacer le gratin de la discipline. Greg Maffei, directeur général de Liberty Media qui détient la Formule 1, était également présent, tout comme l'actuel président de l'organisation Stefano Domenicali, le patron de Mercedes, Toto Wolff, le père d'Hamilton, Anthony, et sa belle-mère, Linda.

