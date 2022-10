Formule 1

F1 : Mercedes a fait paniquer Red Bull pour Verstappen

Publié le 21 octobre 2022 à 02h35

Arthur Montagne

Responsable de la filière des jeunes pilotes chez Red Bull, Helmut Marko est l'homme qui a découvert Max Verstappen. Mais il raconte qu'il a eu très chaud pour la signature du Néerlandais dans le talent n'avait pas non plus échappé à Gerhard Berger, ami de Niki Lauda, qui aurait pu le placer chez Mercedes.

Depuis quelques saisons, la filière de jeunes pilotes chez Red Bull a fait ses preuves. Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly ou encore Sebastian Vettel sont tous issus du giron Red Bull. Tout comme un certain Max Verstappen. Phénomène de précocité, le Néerlandais a débarqué très jeune dans le sport automobile et vient de remporter son deuxième titre de champion du monde. Conscient d'avoir déniché un pilote exceptionnel, Red Bull l'a d'ailleurs blindé avec un contrat jusqu'en 2028, chose rarissime en F1. Et très rapidement, l'écurie autrichienne a pris conscience du talent de Max Verstappen comme le raconte Helmut Marko, consultant pour Red Bull et responsable de la filière des jeunes pilotes.

Red Bull a eu peur de Mercedes pour Verstappen

« C’était toujours alternativement humide et sec. Il tournait autour des autres. Il était deux secondes plus rapide que les autres pilotes. Là où les autres avaient déjà freiné, il passait la vitesse supérieure », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de raconter la façon de Mercedes aurait pu mettre la main sur Max Verstappen : « Nous avons discuté avec les Verstappen, mais Gerhard Berger a ensuite attiré l’attention de Lauda chez Mercedes. Niki a immédiatement été emballé. Nous lui avons ensuite fait une offre directement lors du week-end de course à Spielberg et lui avons dit qu’il devait prendre une décision rapidement . »

«Il fallait réagir»