Formule 1

Formule 1 : C'est terminé pour Lewis Hamilton, la grosse annonce

Publié le 24 octobre 2022 à 16h35

Arnaud De Kanel

Lors du Grand Prix des Etats-Unis, Lewis Hamilton n'a jamais été aussi proche de remporter sa première course de la saison. Battu par un Max Verstappen mais surtout une écurie Red Bull au dessus du lot, le Britannique craint qu'il ne soit passé à côté de sa dernière chance de succès.

Depuis le début de sa carrière, Lewis Hamilton a au moins remporté une course dans chaque saison qu'il a disputé. Mais cette année, sa Mercedes n'est pas au niveau des Ferrari et des Red Bull. Il aura espéré durant quelques tours à Austin ce week-end, mais sa disette n'a toujours pas pris fin et il estime que ses derniers espoirs se sont envolés dans le ciel texan.

Rencontres avec le gratin de la Formule 1, tours de piste avec Leclerc, passage par le stand McLaren… Brad Pitt est l’invite spécial du #USGP🇺🇸🎥 Depuis quelques mois, l’acteur prépare un film autour de la F1, un projet qui avance avec Lewis Hamilton📝⬇️https://t.co/dbKHMuhsOu — Bernard Colas (@BernardCls) October 23, 2022

«Nous devons être réalistes»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Lewis Hamilton a dressé un constat accablant sur le niveau de sa monoplace : « Nous devons être réalistes. La Red Bull a été la voiture la plus rapide toute l’année. Et c’est toujours le cas. C’est grâce à la fiabilité que nous nous sommes retrouvés dans une telle position sur de nombreuses courses. Si Charles avait été là, ou si Perez avait été là, ça aurait été une autre course car ils auraient été devant nous et nous serions partis depuis la troisième ligne. »

«Alors à moins que quelque chose ne leur arrive...»

Lucide, le Britannique admet qu'il est passé à côté de sa dernière chance à Austin, à moins d'une catastrophe chez Red Bull. « Je pense donc que c’était bien de nous élancer troisième et d’être en position de nous battre, mais en termes de performance pure ils ont été devant nous tout le weekend. C’était le cas ici et ça le sera lors des trois courses restantes. Alors à moins que quelque chose ne leur arrive, il parait improbable que nous puissions rivaliser avec eux. Mais nous donnerons tout ce que nous avons. Nous travaillons sur la conception d’une voiture qui nous permettra de lutter avec eux l’année prochaine » explique-t-il.

«Il y a beaucoup de positif à retenir»