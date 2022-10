Formule 1

F1 : Hamilton s’enflamme totalement pour son incroyable projet avec Brad Pitt

Publié le 23 octobre 2022 à 20h35

Pierrick Levallet

Alors que la saison de Formule 1 touche à sa fin, Lewis Hamilton est pris dans un incroyable projet cinématographique avec Brad Pitt. Un film autour de la F1 est en train de se préparer. L’acteur a d’ailleurs rendu une visite au paddock à Austin en marge du Grand Prix des Etats-Unis. Lewis Hamilton, lui, s’enflamme totalement pour ce projet.

Véritable légende de la F1, Lewis Hamilton connaît une saison un peu plus délicate cette année. Mercedes n’a pas su bien gérer la transition avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, écartant ainsi le Britannique de la course au titre remportée par Max Verstappen. Bien évidemment, le talent de Lewis Hamilton sur les pistes est reconnu même en-dehors de la F1. Le pilote de 37 ans est notamment consultant pour le prochain film sur la discipline, dans lequel figurera Brad Pitt. Ce dernier, en compagnie de Joseph Kosinski (réalisateur) et Jerry Bruckheimer (producteur) a d’ailleurs rendu une petite visite au paddock à Austin en marge du Grand Prix des Etats-Unis pour préparer au mieux cette nouvelle œuvre cinématographique.



Rencontres avec le gratin de la Formule 1, tours de piste avec Leclerc, passage par le stand McLaren… Brad Pitt est l’invite spécial du #USGP🇺🇸



🎥 Depuis quelques mois, l’acteur prépare un film autour de la F1, un projet qui avance avec Lewis Hamilton📝⬇️https://t.co/dbKHMuyvQu — Bernard Colas (@BernardCls) October 22, 2022

«Ce que nous avons pu mettre en place jusqu’à présent est assez incroyable»

Lewis Hamilton, lui, est totalement enjoué par ce projet qui se met en place autour du monde de la F1. « Ce que nous avons pu mettre en place jusqu’à présent, au niveau de l’équipe, est assez incroyable. Tim Cook est présent ce week-end, c’est un honneur de l’avoir avec nous. Lui et son équipe ont été d’un grand soutien en soutenant mon documentaire et en donnant le feu vert à ce film. Et puis Brad est une légende. Il y a aussi Jerry, qui est vraiment une légende de Top Gun, l’original. Et Joe est un immense talent » a-t-il annoncé dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Je sais que nous allons faire le meilleur film de course qui ait jamais existé»