Formule 1

F1 - GP d'Austin : L'énorme coup de gueule de Gasly

Publié le 23 octobre 2022 à 16h35

Arnaud De Kanel

Éliminé en Q2 malgré une voiture très rapide, Pierre Gasly n'a pas caché sa grande frustration. Lui qui rejoindra Alpine à l'issue de la saison, n'en peut plus des erreurs à répétition de son écurie AlphaTauri qui semaines après semaines, lui coûtent sa place en Q3. Il a poussé un énorme coup de gueule.

Très déçu après les qualifications, Pierre Gasly est à bout chez AlphaTauri. Il a de nouveau connu des problèmes de freins en qualifications, comme il y a deux semaines de cela à Suzuka. Une répétition d'erreurs qu'il ne comprend pas.

F1 : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Red Bull ? La réponse https://t.co/1r88epeEDA pic.twitter.com/Mm7Udsk4kL — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

«J’ai du mal à comprendre qu’on ne change rien»

Pierre Gasly était encore très en colère au moment d'exprimer son ressenti sur la séance de qualifications. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , il lâche : « C’est le même problème qu’à Suzuka, je n’ai plus de freins avant donc je bloque à tous les freinages car les freins avant sont 300 degrés plus bas que ce qu’ils devraient. C’est frustrant d’avoir week-end après week-end les mêmes problèmes, alors qu’on avait une voiture qui allait bien et qui nous aurait permis d’aller en Q3. On rate encore une opportunité et c’est exactement le même souci qu’à Suzuka. C’est la troisième qualif cette année durant laquelle on rencontre ce problème, et j’ai du mal à comprendre qu’on ne change rien. La voiture est bonne, c’est pour ça que c’est extrêmement frustrant. »

«Ce week-end on avait une bonne voiture»