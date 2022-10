Formule 1

F1 : L’historique du GP des Etats-Unis

Publié le 23 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

La Formule 1 a mis du temps à s'imposer sur le continent américain et restera toujours dans l'ombre du Nascar, néanmoins elle s'affirme de plus en plus comme une discipline incontournable. A Riverside, Sebring, Watkins Glen, Phoenix, Indianapolis puis à Austin, retour sur l'histoire du Grand Prix des Etats-Unis qui se tiendra ce dimanche.

La 38ème édition du Grand Prix des Etats-Unis se tiendra ce week-end, la parfaite occasion pour retracer l'histoire de l'étape américaine en Formule 1. Si la discipline s'est réconciliée avec le pays de l'Oncle Sam qui accueillera trois Grand Prix la saison prochaine, tout n'a pas été facile dans le passé.

Un Grand Prix contesté

Le Grand Prix des Etats-Unis est entré dans le calendrier en 1958 et s'était disputé à Riverside. L'année suivante, Sebring l'accueillait pour la première et dernière fois de son histoire, avant un retour à Riverside un an plus tard. Ensuite, la course s'est tenue pendant 14 années consécutives à Watkins Glen. Mais de 1976 à 1988, la Formule 1 n'avait plus d'étape américaine dans son calendrier. Elle est revenue pour trois ans à Phoenix, de 1989 à 1991. Une nouvelle fois, le Grand Prix a disparu de l'almanach jusqu'en 2000 où Indianapolis l'a accueilli. Mais en 2005, Michael Schumacher s'impose à l'issue d'un fiasco légendaire où seules 6 voitures étaient présentes sur la grille. Les Américains ne digèrent pas et en 2008, ils refusent que la Formule 1 revienne. C'est en 2012 qu'Austin et son mythique circuit des Amériques apparaissent sur le calendrier pour y figurer encore cette saison. Depuis, la F1 s'est démocratisée et les Américains, fidèlent à eux-mêmes, l'invitent à s'installer sur leur territoire. En 2023, trois Grand Prix s'y disputeront, à Austin, Miami et Las Vegas. Rien que ça.

