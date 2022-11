Formule 1

F1 : Alonso lance un incroyable défi à Verstappen

Publié le 4 novembre 2022 à 04h35

Arthur Montagne

Double vainqueur des 24 Heures du Mans, Fernando Alonso ne semble pas avoir renoncé à sa carrière en Endurance. Le pilote espagnol invite même Max Verstappen à l'accompagner sur le circuit de la Sarthe pour former un duo redoutable et remporter l'un des mythes du sport automobile.

Fernando Alonso est un boulimique de sport automobile. L'Espagnol n'a jamais caché que son rêve est de remporter la Triple Couronne. Et il compte déjà deux des trois courses à son palmarès. Vainqueur du Grand Prix de Monaco, l'ancien pilote McLaren a également remporté les 24 Heures du Mans à deux reprises. Il ne lui manque plus que les 500 Miles d'Indianapolis, course à laquelle il a participé à deux reprises sans succès. Néanmoins, Fernando Alonso, qui a également pris part au Dakar, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le double champion du monde de F1 espère bien participer à nouveau aux 24 Heures du Mans, mais cette fois-ci avec Max Verstappen.

Alonso veut faire les 24h du Mans avec Verstappen

« Je sais que Max veut faire quelque chose en endurance un jour et je sais qu’il serait attiré par la course des 24 heures du Mans. Je suis certainement ouvert à l’idée de faire cela ensemble. Je pense que nous devrions donner une chance à cette idée si nous pouvons piloter pour une équipe compétitive. Son père pour Le Mans ? Pour le moment, je préfère Max… Mais j’ai aussi beaucoup de respect pour Jos. Il pourrait développer le rôle de directeur d’équipe », lance le pilote Alpine dans une interview accordée à De Telegraaf .

