Formule 1

F1 : Pas encore parti à la retraite, Vettel évoque déjà un retour

Publié le 7 novembre 2022 à 06h35

La rédaction

À l’issue de la saison, Sebastian Vettel prendra sa retraite dans le monde de la Formule 1. Il terminera d’ailleurs sa carrière avec 300 courses. Mais alors qu'il ne fera plus parti de la grille de départ l’année prochaine, le pilote ne cache pour autant pas son envie de pouvoir y retourner un jour.

À Abu Dhabi, le dernier Grand Prix de la saison, Sebastian Vettel mettra fin à sa carrière en Formule 1 après 300 courses. Mais alors que le pilote se retirera de la grille de départ l’année prochaine, Vettel a évoqué son avenir et fait une annonce des plus surprenantes.

« J’aimerais exclure un retour un jour mais je ne peux pas »

Dans des propos relayés par MotorSport , Sebastian Vettel est revenu sur l’annonce de sa retraite en évoquant ce qu’il ferait par la suite dans sa vie. Mais le pilote avoue qu’il lui sera difficile de vivre en dehors de la Formule 1 et ne ferme pas la porte à un retour dans le futur. « J’ai pensé à la vie au-delà de la F1 et je m’attends à ce qu’elle me manque. J’ai l’impression de devoir traverser une cure de désintoxication. Et parfois, ça ne marche pas ! J’aimerais exclure un retour un jour mais je ne peux pas. Je n’ai aucune idée de ce que je ferai dans un an ou deux. »

« Je ne vais certainement pas me tenir devant une caméra »