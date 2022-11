Formule 1

F1 : Avec Hamilton, Bottas a un regret chez Mercedes

Publié le 7 novembre 2022 à 04h35

Désormais pilote pour Alfa Romeo, Valtteri Bottas est passé par Mercedes entre 2017 et 2021. Alors que les technologies et outils de simulation utilisés par l’écurie allemande sont très avancés, le pilote finlandais avouait que les ingénieurs comptaient beaucoup trop sur cela, au grand regret de Bottas, mais aussi de Lewis Hamilton.

Passé par Mercedes entre 2017 et 2021, Valtteri Bottas aura connu des moments assez surprenants avec l’écurie allemande au côté de Lewis Hamilton. Le pilote finlandais est d’ailleurs revenu sur un événement assez improbable avec les ingénieurs.

« C’était parfois un peu comme un combat »

Dans des propos relayés par MotorSport , Valtteri Bottas est revenu sur l’utilisation de la technologie par les ingénieurs. Alors que le pilote se dit ne pas être contre cela, il préfère pour autant donner son ressenti que de s’appuyer sur des données fournies par un ordinateur, à son grand regret, tout comme celui de Lewis Hamilton. « C’est ainsi qu’une équipe de pointe fonctionne. Je pense que Lewis ressentait la même chose. Il préférait parfois décider de la direction à prendre mais les ingénieurs disaient : ’Non, l’ordinateur dit autre chose’. C’était parfois un peu comme un combat, mais c’est bien de pouvoir discuter de ces choses-là. »

« Mais ce n’était pas toujours le cas à 100% »

Alors que Valtteri Bottas ne cache pas le fait que Mercedes possède des technologies très avancées, il précise pour autant que celles-ci n’avaient pas toujours raison à 100 %. « Ils possèdent des technologies et des outils de simulation très avancées qui donnaient souvent raison à l’ordinateur, mais ce n’était pas toujours le cas à 100%. »

