Formule 1

F1 : Red Bull, Vettel… Max Verstappen se fait interpeller

Publié le 9 novembre 2022 à 10h35

Hugo Chirossel

Si Max Verstappen a remporté son deuxième titre de champion du monde cette saison, il n’est qu’à la moitié du chemin s’il souhaite un joueur être sacré autant de fois que Sebastian Vettel. Guillaume Rocquelin, ancien ingénieur en chef chez Red Bull, aujourd’hui en charge du programme des jeunes pilotes, a d’ailleurs comparé les deux hommes. Il estime notamment que le Néerlandais est « faible techniquement » en comparaisons aux autres pilotes passées par l’écurie autrichienne.

Après avoir été sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive, Max Verstappen peut encore espérer égaler la performance de Sebastian Vettel. Le pilote allemand, qui prendra sa retraite à l’issue de cette saison, avait remporté le titre quatre années consécutives lorsqu’il évoluait chez Red Bull, en 2010, 2011, 2012 et 2013. Guillaume Rocquelin, ancien ingénieur de piste au sein de l’écurie autrichienne, désormais en charge du programme des jeunes pilotes, a d’ailleurs comparé les deux hommes.

« Sebastian était un pilote plus complet que Max »

« Je pense que Sebastian était un pilote plus complet que Max lorsqu’il est arrivé chez nous. Au niveau professionnel, technique, médiation... il a été formé à “l’école” (Michael) Schumacher, qui était son idole. Il a posé beaucoup de questions, pris beaucoup de notes et quand il est arrivé chez nous, il était très complet. Ce n’est pas un hasard s’il a gagné plusieurs titres. Il était plus préparé techniquement, mentalement », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Max est faible techniquement »

Guillaume Rocquelin va même plus loin : « Mais je vais être honnête, Max est faible techniquement par rapport aux autres pilotes avec lesquels nous avons travaillé. Je pense qu’il a encore beaucoup de progrès à faire. Il est un leader par son attitude, ses résultats. Mais je pense qu’il peut s’améliorer d’un point de vue technique et dans la manière de développer la voiture . »

« Il a mûri, il a gagné en régularité »