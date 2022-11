Formule 1

F1 : Le coup de gueule de Max Verstappen

Publié le 8 novembre 2022 à 10h35

Hugo Chirossel

Depuis la saison dernière, la Formule 1 a décidé de tester la course sprint. Cette dernière succède à la séance de qualification traditionnelle, qui se déroule le vendredi au lieu du samedi. Un format utilisé à trois reprises cette année, ce sera notamment le cas lors du prochain Grand Prix, au Brésil. Une réforme qui n’est pas vraiment au goût du champion du monde, Max Verstappen.

Il ne reste déjà plus que deux Grand Prix à disputer en Formule 1. Avant la dernière course de la saison prévue à Abu Dhabi, les pilotes s’affronteront le week-end prochain lors du GP du Brésil. À cette occasion, on pourra également assister à la course sprint, nouveau format de qualification utilisé à Imola et à Spielberg cette saison. Invité à donner son avis à ce sujet, Max Verstappen a regretté que le sprint soit utilisé de plus en plus en Formule 1.

« Pour moi, ce n’est pas vraiment une course »

« Chaque fois que je fais ces Sprints, il s’agit de ne pas avoir d’accident et s’assurer de rester dans le top 3. Pour moi, ce n’est pas vraiment une course, parce que c’est avant la course principale et vous savez qu’il y a beaucoup plus de points disponibles de toute façon. Vous faites un autre départ, ce qui est excitant, mais ce ne sont vraiment que ceux qui ne sont pas en position qui remontent, parce que vous mettez seulement un train de pneus qui ne dure que tout un relais et il ne se passe pas grand-chose », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Vous n’avez pas besoin d’ajouter un tiers de distance de course »