Formule 1

F1 : Ferrari critiqué, Charles Leclerc monte au créneau

Publié le 8 novembre 2022 à 06h35

La rédaction

Ferrari aura connu une saison cauchemardesque. Visée par de nombreuses critiques, notamment au sujet de leurs tactiques durant les courses, l’écurie italienne a pu voir certains Grands Prix lui échapper. Interrogé à ce sujet, Charles Leclerc a voulu remettre les choses au clair et ne souhaite plus entendre parler de ces choses négatives.

La saison aura été très difficile pour Ferrari. Auteure de nombreuses erreurs tactiques, l’écurie italienne a plombé la saison de Charles Leclerc, auteur pourtant d'un très bon début de saison. Le pilote de la Scuederia a d’ailleurs voulu réagir à cela.

« Je ne fais pas attention à cela »

Dans des propos relayés par MotorSport , Charles Leclerc est revenu sur les différentes critiques autour de Ferrari. Le Monégasque avoue ne pas y faire attention et préfère insister sur le travail fourni par son équipe. « Je ne fais pas attention à cela. Je suis sûr qu’il y avait beaucoup de négativité qui circulait à l’époque, mais je ne pense pas que nous devrions nous concentrer sur cela. Cela ne nous aide pas. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. » Précise Charles Leclerc avant d’ajouter : « A un moment donné, on s’y habitue et il faut aller de l’avant, je ne veux pas me concentrer sur ce qui se dit à l’extérieur. Je me contente de regarder l’équipe et de m’assurer qu’elle sait exactement ce sur quoi nous devons travailler. »

« Nous ne devrions pas nous concentrer sur ce qui se passe à l’extérieur »

Charles Leclerc a appelé au dialogue avec ses responsables chez Ferrari. « Nous ne devrions pas nous concentrer sur ce qui se passe à l’extérieur. Quand quelque chose ne va pas, les gens critiquent, parfois sans aucune raison. La F1 est un sport très complexe et il est très difficile de comprendre exactement ce qui se passe à moins d’en faire partie. C’est pourquoi nous ne devrions pas laisser cela nous rendre fous. Nous devons être honnêtes les uns envers les autres en interne et se développer sur cette base. »

« Je suis toujours le premier à admettre mes erreurs »