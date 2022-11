Formule 1

F1 : Une révolution se prépare, Hamilton promet du lourd

Publié le 7 novembre 2022 à 20h35

La rédaction

Le week-end dernier avait lieu la promotion du nouveau Grand Prix des États-Unis qui se déroulera à Las Vegas à partir de la saison prochaine. De nombreux pilotes étaient présents à cet événement, dont Lewis Hamilton. Ce dernier s’est exprimé sur l’arrivée de ce nouveau circuit et prédit du lourd en 2023.

Ce week-end, le monde de la Formule 1 était en pause. Profitant de quelques jours de repos, de nombreux pilotes étaient invités à un événement promotionnel du futur Grand Prix des États-Unis qui aura lieu à Las Vegas. Présent à cette soirée de lancement, Lewis Hamilton s’est exprimé à ce sujet.

« Cette course pourrait à coup sûr être la meilleure course de tous les temps »

Dans des propos relayés par MotorSport, Lewis Hamilton s’est exprimé sur l’arrivée du nouveau Grand Prix aux États-Unis qui aura lieu à Las Vegas. Le pilote britannique a hâte de disputer cette course et annonce du grand spectacle. « Je suis tellement excité d’être à Vegas. Juste conduire sur le Strip, comme dans les films que beaucoup d’entre vous ont vu sur Vegas, les lumières… Cette course pourrait à coup sûr être la meilleure course de tous les temps. Le tracé sera dantesque pour la compétition, peut-être un peu moins fun sur un tour solo. »

« Ce ne sera certainement pas facile de rester concentré »

Pour Lewis Hamilton, ce circuit est compliqué. Selon le pilote britannique, il sera difficile de rester concentré à Vegas. « Nous avons des courses à Singapour et Monaco mais ce n’est pas assez mouvementé. À Vegas, ce ne sera certainement pas facile de rester concentré en piste comme en dehors d’ailleurs ! »

« J’espère juste que nous pourrons profiter de ce que cette ville a à offrir »