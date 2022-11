Formule 1

F1 : Après l’arrivée de Gasly, Alpine fait une grande annonce

Publié le 9 novembre 2022 à 22h35

Alors que la fin de la saison de Formule 1 arrive à grands pas, Alpine se prépare à quelques changements d’ici 2023. Après l’annonce du départ de Fernando Alonso, ce sera Pierre Gasly qui remplacera le pilote espagnol. De quoi redorer le blason de l'écurie française ? Du côté de chez Alpine, on ne manque en tout cas pas d'ambitions pour les saisons à venir.

2023 sera une année charnière pour Alpine F1. Après le départ de Fernando Alonso et la future arrivée de Pierre Gasly pour le remplacer, Luca de Meo, le PDG de Renault, prépare désormais l’avenir. Il s’est d’ailleurs exprimé sur l’image de la marque automobile et annonce même des grands objectifs à l’avenir.

« Notre présence en Formule 1 nous a permis de booster la notoriété de la marque »

Dans des propos relayés par MotorSport , Luca de Meo, PDG de Renault, s’est exprimé sur le pouvoir de la Formule 1 concernant la popularité de la marque : « Notre présence en Formule 1 nous a permis de booster la notoriété de la marque dans le monde entier. Surtout en France, c’est monté en flèche grâce à la Formule 1, et c’est une façon de se préparer et d’acquérir des lettres de noblesse pour l’avenir »

« Au cours de ces deux années, les choses ont changé »

Deux ans après le changement de nom pour Alpine, Luca de Meo explique que Renault « n’était pas considérée comme un atout pour l’entreprise mais comme une dépense » . Le PDG de la marque poursuit : « C’était une ligne de plus dans le budget. Au cours de ces deux années, les choses ont changé, non seulement dans l’entreprise en général, qui est désormais un acteur de premier plan en tant que constructeur automobile, mais aussi dans le programme de course, qui est vraiment ambitieux. »

« Nous espérons être candidat au titre en 2026 »