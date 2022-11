F1 : Hamilton, polémique... Verstappen en remet une couche sur son sacre

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde cette saison, Max Verstappen a remporté son deuxième titre consécutif. Mais l'année dernière, la concurrence était bien plus pressante avec la rivalité avec Lewis Hamilton. S'étant imposé sur le fil à Abu Dhabi après une décision controversée, le pilote de Red Bull est une nouvelle fois revenu sur sa victoire lors du dernier Grand Prix de la saison.

Si Max Verstappen a connu une saison paisible cette année au volant de sa Red Bull, le Néerlandais était beaucoup moins serein pour son titre de champion du monde en 2021. En pleine rivalité avec Lewis Hamilton, les deux pilotes étaient à égalité avant la dernière course, à Abu Dhabi. En fin de Grand Prix, la victoire semblait tendre les bras au Britannique, qui était sur le point de remporter son huitième titre. Mais le crash de Nicholas Latifi et une décision controversée a permis à Max Verstappen de refaire son retard et finalement s’imposer dans le dernier tour. Presque un an après, Lewis Hamilton n’a pas encore digéré cet échec.

«Cela semblait être pour Lewis et j’ai accepté»

Max Verstappen, lui, affirme qu’il s’était pourtant fait une raison à 10 tours de l’arrivée. « Mon sacre à Abu Dhabi ? Oui, je me disais que ça pourrait ne pas arriver. A 10 tours de la fin, cela semblait être pour Lewis et j’ai accepté. Mais j’ai continué à pousser jusqu’à la fin, car vous savez, il faut passer la ligne... Et même si ça n’avait pas marché, ça aurait quand même été une saison incroyable » annonce le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Mon tour de piste après l’arrivée était assez émouvant»