Formule 1

F1 : L'aveu de Lewis Hamilton sur son échec face à Verstappen

Publié le 14 novembre 2022 à 22h35

La rédaction

Le week-end prochain, à Abu Dhabi, se déroulera le dernier Grand Prix de cette saison 2022. Une course qui n'a pas laissé de grands souvenirs à Lewis Hamilton où il a perdu son titre de champion du monde l’année dernière au profit de Max Verstappen. Alors que ce cas de figure lui a été favorable par le passé, le pilote britannique est revenu sur ces histoires. Et Hamilton n'a clairement pas oublié cette mésaventure.

Lewis Hamilton se prépare actuellement pour revenir sur les lieux de cette finale intense de 2021 à Abu Dhabi face à Max Verstappen, remportée par le Néerlandais. Mais alors que Hamilton avait déjà vécu ce cas de figure à son avantage il y a quelques années, il est enfin revenu sur ce sujet.

F1 - GP du Brésil : Mercedes, Russell… L’énorme satisfaction de Lewis Hamilton https://t.co/trs7TdYvR2 pic.twitter.com/hzDg6DlSip — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

« 2008 n’a pas été manipulé »

En 2008, Lewis Hamilton avait vécu le même cas de figure qu’en 2021, mais en sa faveur. À l’époque, le Britannique remportait son titre de champion après avoir dépassé Timo Glock au grand dam de Felipe Massa. Depuis, les deux hommes n’ont jamais discuté jusqu’au week-end dernier au Brésil. Alors que Glock avait reçu de nombreuses menaces de mort, Hamilton avoue ne pas avoir compris les choses à cette époque. « Je ne comprenais pas ce qui se passait pour toi dans ton monde à cette époque. J’étais très jeune, donc je suis désolé de ne pas avoir pu te soutenir à cette époque. » explique-t-il pour ensuite ajouter : « 2008 n’a pas été manipulé. C’était différent. »

« Quelqu’un a décidé que le résultat devrait être tel qu’il était »