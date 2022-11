Formule 1

F1 - GP du Brésil : Mercedes, Russell… L’énorme satisfaction de Lewis Hamilton

Publié le 14 novembre 2022 à 08h35

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche de sa première victoire de la saison ce dimanche lors du Grand Prix du Brésil, Mercedes y est enfin parvenu. George Russell s’est imposé sur le circuit d’Interlagos, devant Lewis Hamilton. Fier du résultat obtenu par son équipe, le septuple champion du monde a tenu à féliciter son coéquipier, qui a obtenu le premier succès de sa carrière en Formule 1.

Mercedes ne finira pas la saison sans victoire. L’équipe dirigée par Toto Wolff ne s’était toujours pas imposée cette année, avant le Grand Prix du Brésil ce dimanche. C’est désormais chose faite, avec la victoire de George Russell, sa première en Formule 1, devant Lewis Hamilton, deuxième. Un doublé qui place Mercedes à 19 points de Ferrari au championnat constructeur, avant la dernière course de la saison le week-end prochain à Abu Dhabi.

« Je suis fier de tout le monde »

Forcément déçu de ne pas s’être imposé sur le circuit d’Interlagos, Lewis Hamilton a tout de même tenu à féliciter son coéquipier. « Un énorme bravo à George (Russell), il a été exceptionnel aujourd’hui et a fait un Sprint incroyable hier. Je suis fier de tout le monde dans l’équipe, à l’usine et ici. C’est un résultat incroyable de faire le doublé et de gagner, un énorme merci », a-t-il confié, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Étant récemment devenu citoyen d’honneur du Brésil, le septuple champion du monde a également adressé un message au public : « Merci à tout le monde ici au Brésil, j’ai passé une des plus belles semaines de ma vie ici, je suis heureux de revenir ici et possiblement de nouveau pendant des vacances à l’avenir . »

« C’est énorme »