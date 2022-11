Formule 1

F1 : Aston Martin calme les ardeurs de Fernando Alonso

Publié le 13 novembre 2022 à 20h35

Alors que Sebastian Vettel s’apprête à quitter Aston Martin, il sera remplacé par Fernando Alonso. Le pilote espagnol avait d’ailleurs évoqué ses futurs objectifs : se battre pour le titre dès 2023. Mais du côté de Tom McCullough, l’ingénieur responsable de la performance dans l’équipe, on a préféré le remettre à sa place.

Alors que Fernando Alonso rejoindra Aston Martin pour remplacer Sebastian Vettel qui part à la retraite, le pilote espagnol avait émis son souhait de vouloir se battre pour le titre de champion du monde dès 2023. Tom McCullough, l’ingénieur responsable de la performance de l’équipe, s’est exprimé à ce sujet.

« Nous n’avons pas du tout commencé la saison de manière aussi compétitive que nous le voulions »

Dans des propos relayés par MotorSport , Tom McCullough, l’ingénieur responsable de la performance de l’équipe, est revenu sur la saison réalisée par Aston Martin. Il avoue être heureux du développement de la monoplace au cours de la saison. « Nous n’avons pas du tout commencé la saison de manière aussi compétitive que nous le voulions. Nous avons eu beaucoup de mal avec le marsouinage, lors des deux ou trois premières courses en particulier. Et nous avons réalisé, du point de vue du développement, que nous n’avions pas pris le chemin qui nous permettrait d’avoir une voiture utilisable sur la piste. Nous avons fini par changer cela, par une décision assez précoce. Évidemment, on a apporté une F1 grandement évoluée à Barcelone. Et depuis, nous n’avons cessé d’essayer de développer cette voiture. »

« Je suis encore en train d’apprendre à connaître Fernando »

Fernando Alonso arrivera chez Aston Martin avec un esprit très compétitif. L’écurie britannique aura donc une énorme pression pour réussir à satisfaire le pilote espagnol qui vient avec d’énormes objectifs. « Je suis encore en train d’apprendre à connaître Fernando. Je peux vous dire une chose, c’est un personnage très motivé et compétitif. Vous pouvez le voir de l’extérieur. Je commence à le voir un peu quand je lui parle. Il ne pense qu’à bien performer. Il voit un bon avenir dans notre équipe. Il voit le voyage que nous sommes en train de faire. Je suis vraiment heureux de l’avoir à bord de notre équipe. Il va nous pousser dans tous les domaines de l’équipe. Il ne va pas se contenter de se battre dans le milieu de la grille. Il veut faire partie de cette étape, de ce palier que nous voulons franchir, à savoir commencer à défier les trois meilleures équipes. »

« Se battre pour le titre mondial l’année prochaine… soyons réalistes, ça n’arrivera pas »