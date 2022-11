Formule 1

F1 : Verstappen, Schumacher... Ils ont terminé la saison sans remporter un Grand Prix

Publié le 13 novembre 2022 à 12h35

Pierrick Levallet

En difficulté cette saison, Lewis Hamilton n’a toujours pas décroché la moindre victoire alors qu’il ne reste plus que deux courses à disputer. S’il ne s’impose pas au Brésil ou à Abu Dhabi, le Britannique pourrait connaître la première saison blanche de sa carrière. Il imiterait alors pourtant certains des plus grands pilotes de F1.

Mercedes ayant connu quelques difficultés lors de sa transition avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, Lewis Hamilton s’est rapidement retrouvé écarté de la course au titre. Pire encore, le Britannique n’a pas été en mesure de concurrencer véritablement Ferrari et Red Bull en cette année 2022. Ainsi, le septuple champion du monde n’a pas remporté une seule course jusqu’à présent, alors qu’il reste seulement deux Grand Prix à disputer (au Brésil ce dimanche, puis à Abu Dhabi le 20 novembre prochain). Une saison blanche, cela n’était jamais arrivé à Lewis Hamilton en 15 ans de carrière. Ainsi, le pilote de 37 ans pourrait rejoindre ce triste club, qui contient déjà plusieurs grands noms de la F1.

Verstappen et Leclerc ont vécu des saisons blanches

En effet, certains grands pilotes du paddock actuel ont déjà vécu une ou plusieurs saisons sans la moindre victoire. Champion du monde en 2021 et 2022, Max Verstappen n’a rien pu faire face aux Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg en 2015. Pour sa première saison en F1, chez Toro Rosso, le Néerlandais (qui n’avait que 17 ans à l’époque) n’a remporté aucune course. Charles Leclerc a également connu ce triste sort, et plus d’une fois. Sérieux concurrent dans la course au titre début 2022, le Monégasque n’était pas dans la même situation les saisons précédentes. Ferrari affichait de grandes difficultés face aux Mercedes et aux Red Bull. Au mieux, la Scuderia pouvait se battre pour la troisième place du classement constructeur. Ainsi, Charles Leclerc n’a pas été en mesure de décrocher une seule victoire en 2018, mais aussi en 2020 et en 2021.

Alonso a du vécu dans ce domaine

De son côté, Fernando Alonso a une plutôt grande expérience des saisons blanches. Champion du monde en 2005 et 2006, l’Espagnol est resté bloqué à 0 victoire à sept reprises (2004, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021). Sebastian Vettel lui aussi a déjà vécu des situations similaires. Gand ami de Lewis Hamilton, le quadruple champion du monde avec Red Bull (2010, 2011, 2012, 2013) n’a rien pu faire face à la domination de Mercedes. Pour sa dernière saison au sein de l’écurie autrichienne (2014), l’Allemand n’a obtenu aucun succès. Chez Ferrari, le même scénario s’est répété à deux reprises (2016, 2020).

Schumacher, trois ans sans victoire

Enfin, même le grand Michael Schumacher a connu des saisons blanches. Le co-détenteur du plus grand nombre de titres de champion du monde s’était engagé chez Mercedes pour la fin de sa carrière. Mais la chance n’a pas souri à l’Allemand, puisqu’il n’a gagné aucun Grand Prix avec cette équipe. 3 ans au sein de l’écurie allemande (2010 à 2012), et aucune victoire pour Michael Schumacher. Lewis Hamilton peut donc se rassurer. Si une saison blanche est bien évidemment une triste performance, le Britannique n'est pas le premier à qui cela arrive. Et il ne sera sans doute pas le dernier.