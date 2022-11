Formule 1

F1 : L’historique du GP du Brésil

Publié le 13 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Présent sans interruption sur le calendrier de Formule 1 depuis 1973, le Grand Prix du Brésil est un rendez-vous incontournable. Si Lewis Hamilton apprécie particulièrement le tracé brésilien, c'est bien Alain Prost qui a le plus triomphé ici. Disputé sur deux circuits différents, le Grand Prix du Brésil se tiendra pour la 48ème fois de son histoire ce week-end.

Pour la 21ème course de la saison, le paddock de Formule 1 s'est donné rendez-vous au Brésil, plus précisément sur l'Autódromo José Carlos Pace dans la ville de Sao Paulo. Jamais disparu du calendrier hormis en 2020 à cause de la pandémie de Covid, le Grand Prix du Brésil a connu quelques changements dans son histoire.

F1 - GP du Brésil : Le programme à Interlagos https://t.co/iNOirw5zDu pic.twitter.com/bvewLypUo5 — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

Interlagos-Jacarepagua-Interlagos, la folle passe d'armes

Pour son arrivée dans le calendrier de Formule 1 en 1973, le Grand Prix du Brésil s'est couru sur l'ancien circuit d'Interlagos, rénové aujourd'hui. Cela a été le cas jusqu'en 1977 avant que les instances délocalisent la course. En effet, en 1978, a fait escale à Rio de Janeiro, sur le circuit de Jacarepagua, détruit en 2012. Les deux années qui ont suivi, l'Autódromo José Carlos Pace d'Interlagos accueillait de nouveau le championnat du monde. Mais en 1981, nouveau retournement de situation et retour à Jacarepagua. Ce n'est que depuis 1990 qu'Interlagos est devenu l'endroit unique au Brésil pour la tenue du Grand Prix. Désormais, les pilotes se tirent la bourre sur une piste de 4,309 kilomètres, comportant 15 virages. Peu importe le circuit, Alain Prost est le maitre au Brésil.

Le jonglage parfait de Prost

Dans le pays du football, Alain Prost a su parfaitement jongler entre les changements de circuits. Avec 5 victoires à Jacarepagua et une à Interlagos, le Français est le pilote qui a remporté le plus de Grand Prix au Brésil. Il devance ainsi l'Argentin Carlos Reutemann (1972, 1977, 1978, 1981), Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2002) mais également Lewis Hamilton (2016, 2018, 2021) et Sebastian Vettel (2010, 2013, 2017). Dans son rétroviseur, on retrouve d'autres légendes. A deux victoires la liste est longue : Ayrton Senna (1991, 1993), Emerson Fittipaldi (1973, 1974), Felipe Massa (2006, 2008), Juan Pablo Montoya (2004, 2005), Mika Häkkinen (1998, 1999), Mark Webber (2009, 2011), Nelson Piquet (1983, 1986), Nigel Mansell (1989, 1992) et Nico Rosberg (2014, 2015). Un palmarès exceptionnel qui s'alourdit et qui porte le total à 25 vainqueurs différents puisque l'on retrouve aussi Carlos Pace (1975), Damon Hill (1996), David Coulthard (2001), Giancarlo Fisichella (2003), Jacques Laffite (1979), Jacques Villeneuve (1997), Kimi Räikkönen (2007), Niki Lauda (1976), René Arnoux (1980), Jenson Button (2012) et l'inévitable Max Verstappen (2019).