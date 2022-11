Formule 1

F1 - GP du Brésil : Ferrari, Leclerc... L'énorme coup de gueule de Perez

Publié le 12 novembre 2022 à 10h35

Arnaud De Kanel

Troisième il a deux semaines devant son public au Grand Prix du Mexique, Sergio Perez garde de grandes ambitions pour ce week-end de course et se tient prêt à remporter le Grand Prix du Brésil si Max Verstappen n'est pas au mieux. Mais en qualifications, son élan a été stoppé par la Ferrari de Charles Leclerc dont il ne comprend pas la stratégie.

Sergio Perez s'élancera de la 9ème position sur la grille pour la course sprint. Il aspirait à une meilleure performance mais a été ralenti par Charles Leclerc qui a commis une erreur en raison d’un mauvais choix de pneus et l'a entraîné dans sa chute. En raison du drapeau rouge, Perez n’a pas eu de seconde chance et devra se contenter de cette 9ème place. La pilule ne passe pas et il a envoyé un gros tacle à Ferrari.

F1 : À la faute au Brésil, Max Verstappen fait son mea culpa https://t.co/WFZ87ScsKN pic.twitter.com/yVINb40BFe — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

«Je ne sais pas ce que foutaient Leclerc et Ferrari»

Agacé par le mauvais choix de Charles Leclerc, Sergio Perez était très remonté. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , il se lâche : « C’était de la malchance. Je ne sais pas ce que foutaient Leclerc et Ferrari, c’était très clair qu’il était trop lent sur les intermédiaires dans le tour de sortie. Je pensais qu’il allait s’arrêter, c’était assez évident pour moi qu’il allait le faire et monter les pneus slicks, mais il est juste resté devant moi en piste ! J’ai fait mon tour juste derrière lui et malheureusement, j’ai trop perdu. »

«Je suis super déçu du résultat»