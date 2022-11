Formule 1

F1 : Verstappen, Red Bull… Les énormes ambitions de Sergio Pérez

Publié le 11 novembre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne reste plus que deux Grand Prix à disputer cette saison, Sergio Pérez aura à cœur de conserver sa deuxième place au classement des pilotes. Le Mexicain compte cinq points d’avance sur Charles Leclerc, troisième. Vainqueur à deux reprises cette année, le pilote Red Bull espère continuer sur cette lancée en 2023 et se mêler à la lutte pour le titre de champion du monde.

Ce week-end, la Formule 1 reprend ses droits à l’occasion du Grand Prix du Brésil. L’avant-dernière manche de la saison, qui se conclura à Abu Dhabi le 20 novembre prochain. Sur le circuit d’Interlagos, Sergio Pérez se présente dans la peau du dauphin de son coéquipier Max Verstappen, d’ores et déjà sacré champion du monde. Avec cinq points d’avance sur son poursuivant, Charles Leclerc, au classement, le Mexicain a les cartes en main afin d’offrir un doublé à Red Bull.

F1 - GP du Brésil : Le terrible aveu de Lewis Hamilton https://t.co/2hUaGCOQvT pic.twitter.com/hbwVhvvHW7 — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

« Nous pouvons revenir l’année prochaine et nous battre pour le titre »

Mais Sergio Pérez a plus d’ambition que cela. S’il a connu une période de creux dans ses performances cette saison, il ambitionne de se mêler à la lutte pour le titre de champion du monde en 2023. « Il est certain que ça a très bien commencé. Quelques problèmes de fiabilité au début, mais les choses se présentaient bien. Nous étions dans la course pour le championnat dès le début. Il y a donc du travail à faire à cet égard avec l’équipe pour s’assurer que nous pouvons garder cette constance et que nous pouvons revenir l’année prochaine et nous battre pour le titre. En tout cas, si nous avons une voiture de même niveau l’année prochaine. Donc oui, il est important que nous terminions notre saison en beauté pour que nous puissions revenir l’année prochaine et commencer fort tout au long de la saison », a-t-il confié, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Je suis à peu près au meilleur de ma forme »