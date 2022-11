Formule 1

F1 : Daniel Ricciardo prépare déjà son retour

Publié le 12 novembre 2022 à 02h35

La rédaction

Au Brésil puis à Abu Dhabi, Daniel Ricciardo s’apprête à participer à ses derniers Grands Prix avec McLaren. Alors que le pilote australien a décidé de ne pas rejoindre une nouvelle écurie pour 2023, il a notamment voulu expliquer ce choix. Selon lui, il estime que faire une pause lui sera très bénéfique en vue d’un possible retour en 2024.

Daniel Ricciardo prendra bientôt sa pause en Formule 1. Après l’annonce de son départ de McLaren, le pilote australien avait décidé de ne pas signer dans une nouvelle écurie. Dans des propos relayés par MotorSport , Ricciardo est revenu sur son choix.

« Je serais une meilleure version de moi-même »

Alors que Daniel Ricciardo ne pilotera pas en 2023, le pilote est revenu sur son choix dans des propos relayés par MotorSport . L’Australien estime même que ce sera une meilleure version de lui s’il revient en 2024. « Je sens un peu de risque des deux côtés. Mais si je devais être de retour sur la grille en 2024, ce serait un avantage car je serais une meilleure version de moi-même. Je pense que le risque est de sauter dans un siège l’année prochaine car rien n’est garanti en termes de performance. Donc si, pour une raison ou une autre, la campagne devait être relativement infructueuse, je pense que personnellement, j’en aurais probablement fini avec ce sport. Ce risque me semble donc bien plus grand que celui de rester en dehors de la course pendant un an. »

« Je reste sur ma décision »

Alors que Daniel Ricciardo a avoué être conscient d’avoir pris un énorme risque en ne signant pas dans une écurie en 2023, le pilote de chez McLaren a expliqué qu’il ne reviendra pas sur sa décision. « Je suis conscient qu’une offre pour 2024 pourrait ne pas suivre, et je suis également en paix avec cela si c’est le cas, je reste sur ma décision. Je ne veux pas que ce soient mes deux dernières courses en F1, mais si c’est le cas, j’accepte cette éventualité. Disons que parce que je suis en paix avec cela, je parie sur moi-même que faire ce que je fais me préparera pour la meilleure version de moi-même si j’ai l’opportunité. Je pense que si j’ai cette opportunité, je ne veux pas être Daniel à 95%, je veux être complètement chargé. »

« J’ai toujours cette faim, mais je veux qu’elle soit débordante »