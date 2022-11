Formule 1

F1 : Après une saison décevante, Sainz Jr annonce du lourd pour 2023

Publié le 11 novembre 2022 à 20h35 - mis à jour le 11 novembre 2022 à 20h36

La saison 2022 aura été très compliquée pour Carlos Sainz Jr avec Ferrari. Avec de nombreux abandons, le pilote espagnol veut pouvoir rebondir en 2023 et espère par ailleurs pouvoir concurrencer au plus haut niveau et notamment avec Max Verstappen, qui a dominé le championnat pour obtenir son deuxième titre de Champion du Monde.

« Je pense qu’avec une année parfaite, ça devrait être possible »

Dans des propos relayés par MotorSport , Carlos Sainz Jr avoue avoir vécu une saison décevante avec Ferrari, notamment à cause de ses nombreux abandons. Pour autant, le pilote espagnol dévoile d’énormes objectifs pour 2023. « Clairement, cette année, ce n’était pas le cas, parce que je suis très loin de lui au championnat. Et avec Red Bull, ils ont juste été l’ensemble plus rapide, la voiture plus rapide, le pilote plus rapide. Je pense qu’avec une année parfaite, ça devrait être possible, mais nous devrons être parfaits l’année prochaine. Et nous devrons améliorer la voiture. Je vais devoir m’améliorer, surtout dans la première moitié de la saison et dans les courses. C’est donc l’objectif, et vous devez vous fixer des objectifs élevés à vous-même et à l’équipe comme ça. Vous pouvez essayer de les atteindre. Et puis nous verrons ce que la vie nous apportera l’année prochaine. »

« Je pense que nous avons des chances »

Alors que l’objectif 2023 de Ferrari est de dépasser RedBull, Carlos Sainz pense qu’il sera possible de réaliser cet énorme défi et s’attend à une bataille très serrée avec l'écurie autrichienne. « Je pense que nous avons des chances. Red Bull a dominé mais ils ont été dominants sans être clairement en avance en termes de rythme. Donc je ne pense pas que nous soyons si loin derrière en termes de développement et de performance de la voiture. Si vous y pensez, j’étais en pole à Austin. Donc il faut croire que notre voiture n’est pas si loin de la Red Bull. Et ce sur quoi nous devons nous concentrer est d’essayer de comprendre les pneus de l’année prochaine. »

« Mais en termes de performance pure, nous ne sommes pas loin »