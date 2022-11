Formule 1

F1 : Ocon futur numéro 1 d’Alpine ? Il répond

Publié le 10 novembre 2022 à 02h35

La rédaction

Alors que la saison de Formule 1 arrive à son terme, Esteban Ocon pourrait terminer devant son coéquipier Fernando Alonso au classement des pilotes. Tandis que ce dernier quittera Alpine pour rejoindre Aston Martin, le Français prendra sa place en tant que pilote de référence dans son écurie. Il s’est d’ailleurs confié à ce sujet et explique la relation qu’il a avec Alpine.

Il y aura quelques changements du côté d’Alpine en 2023. Alors que Fernando Alonso quittera l’écurie pour rejoindre Aston Martin, Esteban Ocon deviendra le pilote de référence de l’équipe française. Il s’est d’ailleurs confié à ce sujet lors d’un entretien pour The Race .

F1 : Esteban Ocon se lâche sur «l’animal» Fernando Alonso https://t.co/IlTC4d4roB pic.twitter.com/1YuGEqkTbo — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

« Ce que je veux, c’est gagner »

Comme il le dévoile lors de son entretien, Esteban Ocon se satisfait pour l’instant de ses résultats avec Alpine, qu’il estime que c’est le maximum qu’il peut faire pour l’instant. Mais le pilote français préfère rester focaliser sur ses futurs objectifs. « C’est bien de finir septième ou huitième quand la voiture est capable d’être septième ou huitième, mais ce que je veux, c’est gagner. Je sens que nous sommes sur la bonne voie pour probablement faire une percée. Ce n’est pas encore fait, alors touchons du bois, ça arrivera, mais nous évoluons dans le bon sens. »

« C’est certainement un grand luxe de pouvoir construire une longue relation avec l’équipe »

Alors qu’Esteban Ocon sera le pilote de référence la saison prochaine avec Alpine suite au départ de Fernando Alonso, le Français ne cache pas sa joie d’avoir réussi à construire une si belle relation avec son équipe. « C’est certainement un grand luxe de pouvoir construire une longue relation avec l’équipe. A partir du travail que je fais sur le simulateur, je dis "OK, l’année prochaine nous devons avoir ça" et si je n’étais pas sûr de moi quand je dis ça, alors l’équipe ne me suivrait pas. »

« Nous travaillons ensemble quand les résultats ne sont pas là »